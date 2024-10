A Fővárosi Törvényszék a mai napon harmadszor is megsemmisítette a Déli Körvasút környezetvédelmi engedélyét – jelentette be Kreitler-Sas Máté a közösségi médiában.

Magyarország legnagyobb vasútépítése: döntött a bíróság – "Azonnal fel kell függeszteni" / Fotó: Róka László

Újbuda környezetvédelemért felelős alpolgármestere szerint a bíróság megállapította, hogy jogszabálysértő volt katonai célúvá minősíteni a beruházást. "Sajnos az okozott környezeti károkat már nem lehet semmissé tenni, azonban az építkezést azonnal fel kell függeszteni" – szögezte le.

A VEKE hasonló információkról számolt be. A közlekedési egyesület úgy fogalmazott, hogy a magyar jogtörténetben egyedülálló módon a Fővárosi Törvényszék harmadik alkalommal is megsemmisítette a Déli körvasút környezetvédelmi engedélyét. Kiemelték, hogy ezzel az összes többi engedély is érvényét veszti.

Beszámolójuk szerint a bíróság emellett azt is kimondta, hogy ez a beruházás nem minősül katonainak és az eljárásban figyelmen kívül hagyták az ügyféljogokat is. Megerősítették azt az állítást is, hogy az építkezést azonnali hatállyal le kell állítani.