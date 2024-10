Matolcsy György: olyan világ felé haladunk, melyre sok ezer éve nem volt példa

A jegybank szakemberei sok száz trendet elemeznek folyamatosan, és foglalkoznak a korunkat meghatározó megatrendekkel – mondta Matolcsy György jegybankelnök a Magyar Nemzeti Bank (MNB) konferenciaközpontjában, új kötetének ünnepélyes bemutatóját.

Matolcsy György: a fenntarthatóságról nem lehet eleget beszélni / Fotó: Magyar Nemzeti Bank

A The Green Booklet of Sustainability – a holistic guide to achieve a sustainable path for society & economics (A fenntarthatóság zöld füzete – holisztikus útmutató a társadalom és a gazdaság fenntartható útjának eléréséhez) című kiadvány a jegybankelnök fenntarthatósági témájú írásainak elméleti keretbe foglalását és értelmező továbbgondolását tartalmazza.

A bemutatón megtartott előadásában Matolcsy György kihangsúlyozta, hogy a fenntarthatóságról, és azon belül is kiemelten a környezeti aspektusokról nem lehet eleget beszélni, hiszen jelentős változások zajlanak a világban. Ezek közül is a jegybank elnöke kiemelt hármat, amelyek a legnagyobb kihívást jelentik napjainkban:

A technológiai forradalom, ami elhozta a mesterséges intelligenciát A klímaváltozást, ami egyre inkább felgyorsul És a geopolitikai kihívásokat, amik az 1940-es és 70-es évek időszakának jellemzőit mutatják

Matolcsy György szerint

olyan világ és hőmérsékleti viszonyok felé haladunk, amire utoljára sok ezer éve, az emberi civilizáció létrejötte előtt volt példa, és a fenntarthatóságot kizárólag a társadalmi, gazdasági, pénzügyi és környezeti kihívások rendszerszemléletű értelmezésével és együttes kezelésével érhetjük el.

Ehhez viszont véleménye szerint világos jövő képre van szükségünk, amihez mérhető célokat kell társítanunk. A mérés, az adatok, az ezek alapján kirajzolódó visszacsatolások mind szükségesek ahhoz, hogy lássuk intézkedéseink hatékonyságát és a fejlesztendő pontokat.

Beszédének végén a jegybankelnök kiemelte, hogy a központi bankoknak a zöld átmenet élére kell állni, és bejelentette, hogy az MNB két új zöld kezdeményezés 2025-ös elindítását tervezi:

a lakossági zöld hitelezés feltételeit könnyítő intézkedéseket,

és egy zöld kötvényprogramot a vállalatok számára.

Kandrács Csaba az MNB alelnöke előadásában hangsúlyozta, hogy a kedvezőtlen demográfiai folyamatok, a termelékenységi problémák, a túlzott eladósodottság és a gazdasági működés környezet-károsításának kezelése külön-külön is komoly feladatot jelentene, egyidejű jelenlétük viszont hatalmas kihívás. Megerősítette a jegybank elnökének üzenetét, miszerint a jelen folyamatainak megértéséhez a korunkat befolyásoló megatrendek és a történelmi-gazdasági ciklusok vizsgálata elengedhetetlen. Az alelnök kiemelte: a kötet megjelenésének aktualitását erősíti, hogy mára a klímakockázatok és a társadalom előtt álló kihívások már elértek arra a pontra, hogy a jegybank alapfeladatainak teljesítését – az ár- és pénzügyi stabilitás fenntartását – is alapvetően érintik.