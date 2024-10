Minimálbér 2025: egyre jobban tisztul a kép, hogy mennyivel emelkedhet több százezer dolgozó munkabére

„Abban még meg kell állapodnunk a munkáltatókkal, hogy évről évre mennyivel emelkedik a minimálbér, de az már most biztosan kijelenthető, hogy az emelés nem lesz egyforma mértékű. A gazdaság teljesítményétől függ, hogy a három évre számított átlagos 12 százalékos emelés 2027-ig hogyan fog pontosan megvalósulni” – mondta a Világgazdaságnak Mészáros Melinda a Liga Szakszervezetek vezetője. A hét elején jártak Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternél a munkaadói és a munkavállalói oldal képviselői, akik több, eddig tisztázatlan kérdésükre igyekeztek választ kapni. Az ezereurós minimálbérre és egymillió forintos átlagos keresetre vonatkozó kormányzati tervek egyaránt pontosításra szorultak, ám a fő kérdés továbbra is, hogy mennyi lesz a minimálbér 2025-ben és az azt követő években.

Minimálbér 2025: egyre inkább tisztul a kép, hogy mennyivel emelkedhet a kötelező legkisebb munkabér jövőre / Fotó: Krizsán Csaba

A növekedés függvénye, hogy mennyi lesz a minimálbér 2025-ben

Az már szeptember elején eldőlt a két oldal megállapodása alapján, hogy 2027. január elsejére a minimálbérnek el kell érnie a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát. A modellszámítások szerint a következő három évben átlagosan 12 százalékos növekedést takar.

Mészáros Melinda szerint ugyanakkor elképzelhető, hogy 2025-ben nem 12 százalékkal nő a minimálbér összege, ahogy eddig a sajtóban is megjelent, hanem kisebb mértékben, majd 2026-ban és 2027-ben jöhet a nagyobb arányú emelés.

Hasonló forgatókönyvet vázolt fel lapunknak Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke, aki szerint ez attól is függ, hogy a következő években milyen mértékben nő a GDP. Ugyanis ha jövőre csak 2 és 4 százalék között, akkor szerinte nyilvánvaló, hogy egy 10 százalékos minimálbér-emelés is elegendő lesz, majd később, 2027-ben, amikor tényleg 3 és 6 százalék közötti tartományba gyorsul, akkor 14 százalékkal emelkedhet a kötelező legkisebb munkabér összege. Ezek alapján tehát egy 10–12–14 százalékos minimálbér-emelési ütem jöhet ki 2027-ig a szakszervezeti vezető szerint.

Közgazdaságilag alátámasztott az ezereurós minimálbér és az egymilliós átlagkereset

Palkovics Imre szerint alapvetésként jelentette ki Nagy Márton a tárgyalásukon, hogy semmiféle olyan bérnövekedést nem támogat a kormány, ami mögött nincs valós gazdasági teljesítmény. A tárcavezető azt külön kihangsúlyozta, hogy

az ezereurós minimálbérre és egymillió forintos bruttó átlagkeresetre kormányzati nyilatkozatoknak van realitása, és közgazdaságilag alátámasztott adatokra épülnek.

Annál is inkább, mert jelenleg 625 ezer forint körül van a bruttó átlagkereset, a rendszeres bruttó átlagkereset még ettől is alacsonyabb, így annak az 50 százalékát elérni még egyszerűbb elérni. „De vélhetően a 2027-ben is a bruttó átlagkereset is olyan szinten lesz, hogy a 400 ezer forint körüli összeg, ami az ezer eurót teszi ki, kijöhet”, fogalmazott, hozzátéve, hogy reményeiknek adnak hangot, hogy eközben az infláció nem szabadul el és az euró árfolyama nem változik meg drasztikusan a forint kárára. Épp ezért szerinte a hároméves megállapodásba olyan feltételrendszert is érdemes lenne beletenni, ami meghatározott makrogazdasági paraméterekre épül.