Nagy Márton a Világgazdaságnak: drukkolunk Németországnak – videóinterjú

Lesz egy választás jövőre Németországban, meglátjuk, hogyan fordul a német gazdaság. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy Németország és az unió sikeres legyen – ezt mondta a Világgazdaságnak adott videóinterjújában Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter szerint a német gazdaság problémái gyűrűztek be Magyarországra, és ez jelent meg a vártnál rosszabb harmadik negyedéves GDP-adatokban. A tárcavezető szerint a külső konjunktúra nem nagyon mutat életjelet, ami probléma, de a kormány csak a belső keresletért tud felelősséget vállalni, ott pedig láthatók a pozitív fordulat jelei. A miniszter találkozott a hazai lakáspiac szereplőivel, akiktől nagyon sok jó ötletet hallott, ezeket pedig be fogják építeni a kormány gazdasági akciótervébe. Azt is mondta, itt az idő, hogy rendet tegyenek a budapesti lakásbérleti piacon, ezért elkezdik átnézni a szabályozást. A kormány célja ugyanis, hogy végre átláthatóság és jogbiztonság legyen a piacon.