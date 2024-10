Nagy Márton: az Európai Unió képtelen felvenni Kína és az USA tempóját

A Word Economic Forum (WEF) által szervezett High-Level Dialoge on Europe in the Age of Intelligent Economics elnevezésű rendezvényen szólalt fel Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfő este Genfben. Beszédében a politikus felhívta a figyelmet, hogy új gazdasági rend alakul ki a világban, amelyben Európának meg kell őriznie önállóságát.

Nagy Márton: hazánknak csak a gazdasági semlegesség hozhat fejlődést / Fotó: Balogh Zoltán

A minisztérium közleménye szerint miközben az ázsiai gazdaságok, különösen Kína és az USA is gyorsan alkalmazkodik az új kihívásokhoz, és minden eszközzel támogatja saját gazdaságának megerősítését, addig az Európai Unió nemcsak lemarad az új iparágakban, hanem lassan reagál az új tendenciákra.

Nagy Márton kiemelte, hogy

az Európai Unió versenyképessége soha nem látott ütemben romlik, ezért közös fellépésre van szükség.

A miniszter szerint a válasz sajnálatos módon nemcsak elmarad, hanem egyes intézkedések hozzájárulnak „a blokkosodáshoz és gazdasági hidegháborúhoz” vezetnek. Ilyen a kínai gyártmányú elektromos járművek behozatalára kivetett vám is, amelyet öt ország – Németország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia és Málta – ellenállása ellenére, mindössze 10 tagállam támogatása mellett fogadott ez az EU.

A tárcavezető szerint Magyarország mindenkivel a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésre törekszik, ezt testesíti meg a gazdasági semlegesség is, amely megteremti a magasabb növekedés feltételeit.

A miniszter ismét felhívta a figyelmet, hogy az Európai Uniónak versenyképesebbé kell válnia, ez jelenti a soros magyar uniós elnökség egyik legfőbb célkitűzését is. Új versenyképességi paktumra van szükség, miközben minden uniós tagországnak támogatnia kell a versenyképesség növelését, akár a költségvetési hiány átmeneti növelése árán is. Az átmenetileg magasabb költségvetési hiány ugyanis nem okoz egyensúlytalanságot, mivel ennek célja az EU gazdasági növekedésének megerősítése, a versenyképesség fokozása.