Nagy Márton rendkívüli fogyasztóvédelmi vizsgálatot rendelt el az autókereskedéseknél

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatalok hivatalból és a beérkezett fogyasztói megkeresések alapján egyaránt észlelték, hogy az új gépjárműveket értékesítő vállalkozások számtalan esetben alkalmaznak tisztességtelen általános szerződési feltételeket – közölte a szaktárca. Ezért Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter fogyasztóvédelmi vizsgálatot rendelt el.

Nagy Márton rendkívüli témavizsgálatot rendelt el a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kormányhivataloknál / Fotó: Kovács Tamás

A tapasztalatok szerint előfordul, hogy a márkakereskedés kizárja saját felelősségét, ha késve adja át az autót, és olyan esettel is szembesülhetünk, amikor a gépjármű átadási határideje egy év, ami alatt akár a vásárló érdekmúlása is elképzelhető, de mégsem teszik lehetővé részére az elállást a szerződéstől. Szintén megtörténhet, hogy a szerződés nem tartalmazza teljeskörűen, világosan és érthetően azokat a feltételeket, amelyek miatt az átadás előtt a kereskedés megemelheti az autó eredeti árát, ezzel pedig súlyos anyagi többletterheket okoznak a fogyasztóknak. Figyelemmel az új gépjárművek magas forgalmazási értékére is, a fogyasztóvédelmi hatóság szakmai irányítójaként a Nemzetgazdasági Minisztérium rendkívüli témavizsgálatot rendelt el a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kormányhivataloknál az új személygépkocsi értékesítése kapcsán alkalmazott általános szerződési feltételekkel összefüggésben.

A fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai azokat a szerződési feltételeket vizsgálják, amelyeket a vállalkozás több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a fogyasztó közreműködése nélkül előre, egyedi megtárgyalás lehetősége nélkül határozott meg új gépjármű vásárlásával összefüggésben. Tisztességtelen szerződési feltétel alkalmazása esetén a hatóság felszólítja a vállalkozást a kifogásolt általános szerződési feltétel mellőzésére, ennek hiányában pedig megteszi a szükséges lépéseket a szakmai irányító nemzetgazdasági tárcával együtt, akár közérdekű kereset megindításával. A kormányzat és a Nemzetgazdasági Minisztérium mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar családokat ne érhesse anyagi kár az egyoldalúan meghatározott, tisztességtelen szerződési feltételek alkalmazása miatt