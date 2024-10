A világhírű sztárséf szerint a Master Gooddal nagy dolgokra lesznek képesek

Egyetért a következő felfogással: ha nem ismernek az emberek, nem tudják, hogy ki vagy, akkor nem mennek el az éttermedbe sem?

A Nobu ebből a megközelítésből teljesen más: a márka közismert, ráadásul régóta a piacon is van. Sokan már csak emiatt is eljönnek hozzánk. De az ételt nem lehet kikerülni. Ha ugyanis nem minőségi, és nem nyújtja mindig ugyanazt az élményt, a vendégek nem fognak visszatérni. Ugyanígy vagyok vele én is: a múltkor kipróbáltuk a szomszédos faluban nyílt éttermet. Tényleg olyan jó volt, amilyennek mondták, de leginkább a konyha miatt. A lényeg, hogy vissza fogunk menni oda a legközelebb is, mert nagyon jót ettünk – így megy ez mindenhol.

A jó minőségű étel hozza meg az ismertséget, majd

ezután jön a kiváló szerviz,

ez a kettő kéz a kézben jár.

Ha nem, akkor hamar elterjed, hogy nem érdemes időt pazarolni a helyre. Rossz tapasztalat esetén én tuti elmondanám legalább tíz embernek, hogy nehogy kipróbálják.

Az egyik legtöbbet guglizott kérdés az interneten, hogy miért olyan híres a Nobu. Mi a válasza erre?

A stílusa miatt, amit képvisel. Nem hiába működünk már harminc éve. De ez mind mit sem érne, ha nem lennénk képesek folyamatosan minőséget előállítani, legyen szó ételről vagy kiszolgálásról. Az utóbbi kettő a DNS-ünkben van.