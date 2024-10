Már az oktatásba is beférkőzött a mesterséges intelligencia, és ez nem baj

Az intézményvezető szerint még nagyon az elején járunk a mesterséges intelligencia használatának, de hihetetlen lehetőségek rejlenek benne, és természetesen nem csak az oktatásban. Saját tapasztalatait megemlítve: az egyik nap egy konferenciáról hazatérve például „átbeszélte” az ott tapasztaltakat a természetes nyelven kommunikáló rendszerrel, a napokban pedig a most pénteki konferenciával kapcsolatban kért ötleteket az MI-től, amelyeket be is épített a programba.

Mi lehet a jövő?

Természetesen vannak korlátai a rendszernek, de megjelenése óta igen sokat fejlődött és fog is a jövőben. A mostani kisgyermekek már úgy fognak felnőni, hogy mindig ott lesz a mesterséges intelligencia mint személyes segítség mellettük – vélekedett Papp András. Arról a véleményről, miszerint az MI a jövőben elveheti a tanárok munkáját, azt gondolja, egyesek a számítógép megjelenésekor is azt vizionálták, hogy a tanári munka megszűnéséhez vezet, ez mégsem történt meg, ebben az esetben sem kell tartani ettől. Szerinte a tanárok feladata lesz mindig, hogy megtanítsák a diákokat az MI használatára.

Úgy látja, más munkaköröknél sem fenyeget a veszély, hogy a mesterséges intelligencia elvenné valakinek a „kenyerét”: az MI egyedül nem fog tudni elvégezni mindent, mögötte ott kell lennie egy embernek, aki irányítja.

Egyedül azok lehetnek veszélyben, akik nem tanulják meg kezelni a mesterséges intelligenciát, ők lemaradnak, mert nem lesznek elég hatékonyak. A mesterségesintelligencia-használat előnye tehát, hogy növeli a hatékonyságot.

Mire használható az oktatásban?

Kérdésünkre, hogy milyen funkcióra használható leginkább az oktatásban, elmondta: a tanárok részéről leginkább

óratervezésre,

a feladatok, tesztkérdések generálására,

generálására, dolgozatok témáinak kitalálására,

azok kijavítására,

az előadásokhoz szükséges diagramok elkészítéséhez használják jelenleg.

A diákoknál csoportmunkáknál, interneten található információk, szövegek, kisfilmek keresésére, képgenerálásra veszik igénybe. Az igazgató jelezte: előfordul, hogy olyan feladatot ad, hogy a diákok készíttessenek el egy dolgozatot a ChatGPT-vel, amelyet azután a tanár a mesterséges intelligencia segítségével kijavíttat. Hasznos lehet a nyelvtanulásban is, akár a nyelvtan, akár a kiejtés gyakorlásában.