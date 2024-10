Újabb fejlemény a magyar rendezésű olimpia ügyében: nemvárt helyről jöhet segítség

A magyarellenességéről is ismert Szlovák Nemzeti Párt részéről Andrej Danko pártelnök és Dusan Keketi sportminiszter is úgy nyilatkozott, hogy Szlovákia konzultációkat kezdeményezett hazánkkal egy olyan sportinfrastruktúra-hálózat létrehozásának lehetőségeiről, amelyet Magyarország esetleges 2036–2040 közötti nyári olimpiai játékok rendezése esetén is felhasználhatnának.