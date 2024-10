Az elmúlt időszakban egyértelműen a politika fókuszába került a nemzetgazdasági növekedés feltételeinek a megteremtése. Ez már csak azért is fogós kérdés, mert a magyar gazdaság talpra állását rég nem látott rossz nemzetközi környezetben kellene elérni.

Orbán Viktor gazdasági akcióterve: a növekedés a tét – ezek az ütőkártyák a kormány kezében / Fotó: Koszticsák Szilárd

A külső tényezőkre adott választ Orbán Viktor a múlt héten hirdette meg egy nagyszabású konferencián. A magyar válasz a gazdasági semlegesség, amelynek lényege, hogy egy blokkosodó világban Magyarország fenntartsa és kiszélesítse a kereskedelmi kapcsolatait.

Ennek az elérése jelenti a lehetőséget arra, hogy a magyar gazdasági növekedés stabil lábakon álljon. Azonban legalább ennyire fontos célkitűzés a belső piac, a magyar fogyasztás felpörgetése. Ezt a kormányzat konkrét lépésekkel kívánja elérni, amelyek közül még nem mindegyik ismert, de több elem koncepciója is már nyilvánosságot kapott. Ebben a cikkben azt foglaljuk össze, mit lehet tudni jelenleg a gazdaságélénkítő csomagról.

Orbán Viktor gazdasági akcióterv: ezek az ütőkártyák a kormány kezében

Először is érdemes leszögezni, hogy Magyarország már most is az Európai Unió első feléhez tartozik a gazdaság növekedésének üteme alapján, de ez azonban igen csekély, 1 százalék körüli és ennél jóval vaskosabb mérték kívánatos. A kitűzött cél, hogy a magyar gazdaság növekedési ütemét a 3 és 5 százalék között sávba kell emelni akkor is, ha ez Európában egyébként senkinek sem sikerül.

A magyar kormány éppen kihelyezett kormányülést tart Geszten, a Tisza-kastélyban. A kétnapos tanácskozáson a miniszterek az őszi feladattervről és a gazdasági semlegesség programjáról tárgyalnak. De ezen felül a főbb napirendet is közölték, amely kellően árulkodik arról, mire koncentrál most a kabinet.

A miniszterelnök hétfőn a parlamentben is az új gazdaságpolitikához kapcsolódó akcióterv részeként említette

a diákhitelhez hasonló munkáshitelt,

a tőkejuttatást a kis- és közepes vállalkozóknak,

a 13. havi nyugdíj állandósítását,

illetve a gyermekek után járó adókedvezmény megkétszerezését.

Ezek lesznek az új gazdaságpolitika első lépései, amelyek lendületet adnak a gazdasági növekedésnek. Az is kiderült, hogy az új eszközöket egymás után vetik be a következő hónapokban és években. „Nem valamiféle szocialista időket idéző reformcsomagra vagy nagy ugrásra van szükség, inkább egymást követő és egymásra épülő iparpolitikai, vállalkozásfejlesztési, pénzügyi akciótervekre” – fogalmazott.