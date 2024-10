Orbán Viktor gazdasági programja: megfizethető lakhatás, egymilliós jövedelem, munkáshitel, tőkejuttatás a kkv-knak

Ez az új típusú gazdaságpolitika azonban új eszközöket is igényel: szükség van a gazdasági szereplők, a kamara, az érdekképviseletek, a munkavállalói szervezetek egyetértésére, hiszen a kormány nem a fejük felett akar dönteni róluk. Új egyezséget szeretnének kötni a munkáltatókkal és a munkavállalókkal egy többéves, a gazdasági növekedésen alapuló béremelési programról. Ezzel az egyezséggel előre kiszámítható módon fogják elérni a közeljövőben az ezer eurós minimálbért és az egymilliós átlagbért.

Tájékoztatása szerint, a kormány szeretne megduplázni az exportképes kis- és középvállalkozások méretét, ehhez új gazdasági tervre, Demján Sándor-tervre és tőkejuttatásra van szükség, minden kis- és középvállalkozásnak elérhető módon.

A Demján Sándor-terv mellett szót ejtett a már korábban is beharangozott munkáshitelről is, véleménye szerint a diplomások mellett a képzett munkaerő is nagyon fontos, ezért munkáshitelt szeretnének bevezetni 2025-ben: a diákhitelhez hasonlóan a dolgozó fiataloknak is nulla kamatozású hitelt fognak adni. A munkáshitel segíti a fiatalok életkezdését és hozzájárul a gazdaság erősödéséhez.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy a háborús infláció és az energiaválság az ingatlanok árát is felvitte Magyarországon és Európában is. A magyar emberek többsége saját tulajdonú ingatlanban él, és a magyarok elsősorban a saját lakásban, a saját házban bíznak. Magyarországon a megfizethető lakhatás érdekében meg kell duplázni a lakásépítések számát, és a bankoknál öt százalék alá kell szorítani a lakáshitelek kamatát.

A miniszterelnök összezése szerint, három ponton avatkoznak a magyar gazdaságba:

megfizethető lakhatás

egymilliós jövedelem és munkáshitel,

Demján Sándor-program és tőkejuttatás a magyar kisvállalkozásoknak.

Orbán Viktor úgy véli, október kilencedikén, szerdán mindenki láthatta, hogy Brüsszelben semmi nem változott. Ott csak az lehet jófiú, aki kritika nélkül támogatja a háború folytatását, elfogadja a brüsszeli migrációs politikát és szabad utat nyit az LMBTQ szexuális propagandának. Véleménye szerint felállva kell tapsolni az Európai Parlamentben a brüsszeli vezetőket, amikor erről beszélnek. Nem adták fel a célt, hogy Magyarországra is ráerőltessék a migránsokat, és Magyarországot is beállítsák a háború kritikátlan támogatói közé. Tudják, hogy ezt a nemzeti kormánynál soha nem fogják elérni.

A régi lekötelezettjeik mellé most újakat keresnek, jönnek a guruló dollárok és a guruló eurók, és akit kiszemeltek, azt pajzsra emelik, és büntetlenséget ígérnek neki. Orbán Viktor figyelmeztetett: amikor Brüsszelben büntetlenséget ígérnek, annak mindig ára van.

És azt a brüsszeliták a magyar emberekkel szeretik megfizettetni. A rezsicsökkentés megszüntetése, a 13. havi nyugdíj megszüntetése, a multik kedvező helyzetbe hozása a magyar vállalkozásokkal szemben, a személyi jövedelemadó megemelése, az ingatlanadó bevezetése: ezek mind rajta vannak a brüsszeli elváráslistán a migráció és a háború támogatása mellett.