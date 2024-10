Tényleg bombaüzletet kötött a magyar állam: csak úgy szárnyal a reptér forgalma – itt vannak a friss adatok

Az idei első három negyedévben, azaz szeptember végéig összesen 13 millió 22 ezer utas fordult meg Ferihegyen, ami a 2019-es azonos időszak forgalmához képest 7,8, míg a tavalyihoz viszonyítva 19 százalékos növekedés – írja az Airportál.hu a francia kisebbségi tulajdonos, Vinci Airports közleménye alapján.

Tényleg bombaüzletet kötött a magyar állam: csak úgy szárnyal a reptér forgalma / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Az üzemeltető szerint Budapesten a főbb európai fővárosokba tartó útvonalak különösen forgalmasak voltak a harmadik negyedévben, ami annak köszönhető, hogy a két fő légitársaság jócskán megnövelte ülőhelykínálatát,

a Wizz Air 32, a Ryanair pedig 22 százalékkal.

A repülőtéren 35 683 le- és felszállást regisztráltak a harmadik negyedévben, ami 2023 azonos időszakának forgalmi adatát 17 százalékkal haladja meg, míg a 2019-esnél 4 százalékkal több. Ami a gépforgalmat illeti, 3198 gépmozgás történt a budapesti repülőtéren, ami ugyancsak felülmúlja a járvány előtti szintet.

Közel húsz év után került vissza a magyar államhoz a reptér

Mint ismert, június elején jelentették be, hogy a magyar állam közel 20 év kitérő után vásárolta vissza a Budapest Airportot. A tranzakció – amely több mint egyéves, hosszas tárgyalássorozat után zárult le – összértéke 3,1 milliárd eurót tett ki. Az adásvételbe bevonta a kormány a Vinci Airportsot is, mint kisebbségi tulajdonost. Nem véletlenül esett a kormány választása a francia cégre, amely világszerte 14 ország több mint 50 légikikötőjében több száz millió utasért felel évente.

Hamarosan elérheti a reptér a húszmilliós utasforgalmat

A repülőtér utasforgalma az elmúlt évtizedben óriási felfutást produkált. A 2008-as 8,4 millió után 2019-ben már 16,2 millió utas fordult meg a légikikötőben, amit egyedül a Covid időszaka akasztott meg.

Ám ez már a múlt: az elemzők 2024-ben is rekordot várnak az utasforgalomban, 2025-ben pedig akár 18,5 millió utast is fogadhat a reptér.

A kormánynak pont ezért nagy tervei vannak a légikikötővel, és már több konkrétum is elhangzott a fejlesztésekkel kapcsolatban, így 2026-tól megindulhat a Ferihegyre vezető, jelenleg ramaty állapotban lévő gyorsforgalmi út fejlesztése, aztán a 3-as terminál építése is. Ha az utóbbi tényleg megvalósul, akár már 30 millió utast is kiszolgálhat a repülőtér.