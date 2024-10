Sok kedvezményt tartalmaz a Ház elé kerülő adócsomag

A Pénzügyminisztérium ma nyújtja be az Országgyűlésnek a jövő évi adótörvény-módosításokat, amellyel gazdaságfehérítő lépésekre és adminisztrációcsökkentésre tesz javaslatot – közölte a PM.

Ha a magyar emberek is támogatják, akkor a kormány két lépésben kétszeresére növeli a családi adókedvezmény mértékét:

első lépcsőként, 2025. július 1-jétől egy gyermek esetében 15 ezer, két gyermek esetében 30 ezer, három vagy több eltartott esetén pedig gyermekenként 49 500 forintra emelkedik az adókedvezmény összege.

Az emelés második lépéseként, 2026. január 1-től egy gyermek esetében 20 ezer, két gyermeknél 40 ezer, három vagy több eltartott esetén pedig gyermekenként 66 ezer forintra növekszik az adókedvezmény mértéke.

Fotó: Móricz Sabján Simon/Világgazdaság

Kedvezményes lakásáfa - hosszabban



A családok otthonteremtését és az építőipari vállalkozásokat segíti, hogy a kormány két évvel, 2026. december 31-ig meghosszabbítja az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó kedvezményes, 5 százalékos áfa hatályát is. A módosítás – meghatározott feltételekkel –

akár 2030. december 31-ig is lehetővé teszi a kedvezményes kulcs alkalmazását.

2025-re vonatkozóan, átmenetileg, egy éves időtartamra a nyugdíjpénztári megtakarítás is felhasználható lesz lakáshitel törlesztésére, otthonfelújításra, korszerűsítésre. Ezzel együtt, ha a nemzeti konzultációban az emberek is támogatják, akkor lehetővé válik a SZÉP-kártyán lévő összeg 50 százalékának lakáscélú felhasználása is.

A kormány 2025-től növeli a fuvarozók által tankolható kereskedelmi gázolaj adókedvezményének szintjét

az uniós szabályok adta legmagasabb szintre, valamint a mezőgazdasági gázolaj jövedéki kedvezményét is kiszélesíti. Így jövőre már a zöldugaron és parlagon végzett mezőgazdasági munkák után is visszaigényelhetővé válik a felhasznált gázolaj jövedéki adójának jelentős része.

Ugyancsak fontos változás, hogy 2025. január 1-ével a kormány kivezeti a légitársaságok különadóját is. A kormány ígéretéhez híven a gyógyszergyártói és távközlési különadó szintén megszűnik az idei év végével.