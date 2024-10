Vámháború: az EU beismerte, totális csőd, amit eddig művelt, most mégis tovább súlyosbítaná a helyzetet

Nagyon rosszul járhat a vámháborúval Európa

Pásztor úgy gondolja, ha a vámháború eszkalálódik, mindkét oldalon lehetnek veszteségek. A kínai piac egészen sajátságos, hiszen a távolból hatalmas növekedési és exportlehetőséget kínál, közelebbről azonban számos európai és amerikai exportőr tapasztalta meg, hogy azonnal függővé lehet válni tőle.

Ez azt jelenti, hogy önmagában a kínai piac akkora forgalmat tud generálni, hogy a világpiaci eladások döntő része ott realizálódik. Ha pedig az ottani eladások visszaesnek, az a teljes vállalati teljesítményt visszavetheti. Erre kimondottan jó példa a német Volkswagen, hiszen a teljes eladott autómennyiség nagyjából 40 százaléka a kínai piacon kel el

– mutatott rá az NKE oktatója, hozzátéve: a németek függenek a kínai piactól, így a Kínával folytatott vámháború biztosan érezteti majd a hatását Európában is. Az alapvető probléma, hogy a vámokat végső soron mindig a fogyasztók fizetik, és a jólétcsökkentő hatás minden esetben kitapintható, de hogy pontosan mekkora árat fizetünk érte, az csak később derülhet ki. Arra is rámutatott, a legfrissebb hírek szerint az elektromos autók vámtételeinek emelése után a kínai oldalon a borpárlatokat kívánják majd vámokkal szankcionálni. Ez pedig már önmagában is érdekes, hiszen amíg Európában évek óta csökken az alkoholfogyasztás, addig a feltörekvő piacokon emelkedik. Vagyis ha az európai exportőr nem tudja ellensúlyozni az Európában egyébként is szűkülő forgalmat, akkor gyorsuló ütemben kerülhet nehezebb pénzügyi helyzetbe.