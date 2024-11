Németország hanyatlása: ez lehet a kiút a magyar iparnak

Rengeteg a felesleges kapacitás és nem dolgozó munkaerő a magyar iparban

A magyar gazdaságban még a covid idején nem volt ilyen mennyiségű kihasználatlan kapacitás, mint az idei első negyedévben, amikor 70 kihasználtság mellett pörögtek a hazai gyárak, és ez az arány csak rosszabb lett azóta. Májusban derült ki, hogy az SK Innovation dél-koreai akkugyártó vállalat termékei és az elektromos autók iránt annyira nincs kereslet, hogy lassan egy éve nem tudja felfuttatni a termelését, emiatt a kölcsönzött munkavállalóitól egy az egybe meg kellett válnia. De nemcsak a külső kereslet a probléma, hanem maga a technológiaváltás egy időigényes folyamat, legalábbis erre vall a Mercedes korábbi döntése. A német konszern júniusban jelentette be, hogy a teljes második félévben a három műszakról két műszakos munkarendben dolgozik. Noha a döntést a cégvezetés a gyártósorok átállításával és nem a gyenge kereslettel indokolta, ettől még tény, hogy egy ilyen döntés 30 százalékos termelés visszafogást jelent, ami ha átfut a teljes beszállítói láncon, az már a GDP-ben is komoly tétel.

tehát a harmadik negyedéves adatokban vélhetően a Mercedes kieső termelése is megjelenhetett.

Mészáros Melinda azt emelte ki, hogy már csak azért fontos az új piacok felfedezése, mert ez a magyar munkaerő helyzetét is érinti. Több olyan cégük is van, ahol hónapok óta csökkentett munkaidőben vagy állásidőn vannak a munkavállalók. Ráadásul a Liga vezetője szerint a beszállítói láncban lévő cégek, mint a Bosch még csak most kezdik megérezni az oldalszelét a nehézségeknek, ahogy ezt látni Németországban is. A cégvezetés október utolsó napjaiban kezdte el pedzegetni, hogy az eddigieken felül további leépítések jöhetnek a konszernen belül.