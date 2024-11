Nem egyformán bánt az aszály a termelőkkel

A nyár közepétől elhúzódó aszályos időszak, illetve az ősz elejétől tapasztalható egyenlőtlen csapadékeloszlás egyaránt hatással volt az őszi betakarításra, a tartósan sáros talaj sok esetben nehezítette a korai munkálatokat – írta az őszi vetési és betakarítási munkák lezárásáról szóló közleményében Feldman Zsolt, az AM mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára.. Legkorábban a napraforgó betakarítása fejeződött be, 2,5 tonna hektáronkénti termésátlaggal, közel 680 ezer hektárról 1,7 millió tonna termésmennyiséggel, mely mintegy 4,9 százalékkal marad el az elmúlt öt év átlagától – idézte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) adatait az államtitkár. Az aszály súlyossága alapján az egyes vármegyék betakarítási eredményei között jelentős eltérések vannak a hektáronkénti hozamokban, az 1,8-tól egészen a 2,9 tonnáig.

Az alföldi megyékben nagyobb pusztítást végzett az aszály / Fotó: Mészáros János

Az aszály a kukorica termésében is okozott kiesést: 865 ezer hektárról 5,8 tonnás hektáronkénti termésátlaggal összesen 5 millió tonnát meghaladó mennyiséget takarítottak be. Ezt a kultúrát viselte meg leginkább a szárazság, az idei termésátlag jelentősen elmarad az elmúlt években jellemzőtől.

A vármegyei eredményekben a napraforgóhoz hasonlóan jelentős különbségek vannak, míg a nyugat-dunántúli vármegyék termésátlaga megközelítette a 7,7 tonnát hektáronként, addig a Dél-Alföldön ez az érték 3,3 és 4,5 tonna között alakult.

Az őszi betakarítású szántóföldi kultúrák között a szójára is hatással volt a nyári aszály, ennek megfelelően az országos termésátlag itt is elmarad az elmúlt öt esztendő hozamaitól. A 111 ezer hektárt meghaladó termésterületről 2,2 tonnás hektáronkénti termésátlaggal összesen közel 250 ezer tonnányi szóját takarítottak be.

A betakarított terület növekedése miatt azonban az idei évi szója-termésmennyisége majd 50 százalékkal haladja meg a tavalyit, és közel 60 százalékkal az elmúlt öt esztendő termésmennyiségét.

A szója népszerűségét magyarázza, hogy fontos fehérjenövényünk, amely élelmiszer-, takarmány- és ipari alapanyagként is kiemelkedő jelentőséggel bír, nitrogénmegkötő növényként pedig fontos része a vetésforgónak.