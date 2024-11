Autópálya-matrica: megúszható a büntetés

Az autósok túlnyomó többsége még mindig nem tudja, hogy csökkenthető a büntetés, illetve az éves országos autópálya-matricával kiváltható a bírság – írja közleményében az autópályamatrica.hu a novemberi felmérésére hivatkozva.

Az országos autópálya-matrica kiváltja a büntetést / Fotó: Rákóczy Ádám

A szakportál annak kapcsán végzett kutatást több mint ezer fő megkérdezésével, hogy 2025-től ismét emelkednek az autópálya-matricák árai és a büntetések is, illetve hogy a legtöbb panasz a jogtalannak érzett bírságok miatt érkezik az ügyfélszolgálathoz.

Még mindig nagyon magas az autópálya használatával kapcsolatos büntetések aránya Magyarországon. A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) csak tavaly mintegy 1 millió pótdíjat szabott ki a matrica nélküli kocsikra, további 1,5 millió esetet pedig külföldi behajtópartnereknek továbbított.

A megbüntetett válaszadók többsége úgy érezte, hogy igazságtalanul bírságolták meg, szinte mindenkinél figyelmetlenség vezetett a jogosulatlan úthasználathoz és számos esetben információhiány is hozzájárult a magas összegekhez. Ilyen volt például

a benzinkúton elírt rendszám,

elveszett nyugta,

forgalomterelés,

megyehatár tévesztése,

rossz lehajtó,

lejárt a 60 perces türelmi idő

A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy az érintettek több mint 40 százaléka több hónap elteltével kapott csak értesítést a jogosulatlan úthasználatról, így előfordult, hogy emelt pótdíjat kellett fizetniük és akik nem online vásároltak, már bizonyítani sem tudták, hogy volt matricájuk.

Sokan azért halmozták a büntetéseket, mert jóhiszeműen azt gondolják, hogy érvényes a matricájuk vagy nem is vették észre, hogy hibáztak és mire megkapták az első felszólító levelet, addigra már többször is jogosulatlanul használták az autópályákat.

Az országos autópálya-matrica kiváltja a büntetést

A válaszadók 70 százaléka nem tudott arról, hogy az éves országos matrica megvásárlása lehetőséget ad a büntetés kiváltására, aki pedig tudja, az többnyire azzal nincs tisztában, hogy az nem jár automatikusan: hiába veszi meg utólag, ha nem kérvényezi a NÚSZ-nál a jóváírást – nemcsak büntetést kap, hanem még késedelmi pótlékot is (emelt pótdíj 60 napon túlfizetés miatt), miközben megvette az éves matricát.

Így előfordulhat, hogy a bírság akár 146 010 forint is lehet.

Az autósok már most is drágállják a matricát, amelyek ára jövőre ismét emelkedik – a jogszabályoknak megfelelően az infláció mértékével. Ezért is fontos, hogy senki ne fizessen feleslegesen és a szakértők azt ajánlják, hogy aki csak teheti, vegyen éves országos matricát. Mivel jövőre az alap pótdíj 26 640 forintra emelkedik, amely 60 napon túli fizetés esetén a 91 780 forintra nő személyautó esetében, mindenképpen megéri az éves matrica megvásárlása 59 210 forintért, ha valaki biztosra akar menni. A 2025-ös autópálya-matricákat már jövő vasárnaptól, december 1-től meg lehet vásárolni.