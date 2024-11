Nagy Márton nem dől be a Black Friday trükkjeinek – mi se tegyük

Rohamosan közeledik a Black Friday és számos vállalkozás már most meghirdette „hatalmas akcióit”, „kivételes árleszállításait”, „óriási kedvezményeit”. Az elsőre szépnek hangzó ígéretek mögött sok esetben semmilyen, vagy éppen sokkal alacsonyabb kedvezmény áll, mint ami a reklámban olvasható, így bárki könnyen átverés áldozatává válhat. Kellő tudatossággal és odafigyeléssel azonban elkerülhető a felesleges bosszúság – figyelmeztetett pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A Black Friday idején fontos az óvatosság / Fotó: Northfoto

A tárca emlékeztetett, hogy 2022 májusától kezdődően a kereskedőknek egyértelmű tájékoztatási kötelezettsége van akciózás esetén, melynek értelmében nem csupán az eladási árat kell feltüntetniük, hanem az árcsökkentés bejelentése esetében az előző 30 napban alkalmazott legalacsonyabb árat is, amelyhez viszonyítva kell meghatározniuk a leértékelés mértékét. Ily módon biztosítható, hogy a vásárlók valós akciókkal találkozzanak. Folyamatos leértékelés esetén pedig a korábbi kezdeti árhoz mérten kell feltüntetni az akció mértékét.

Az árleszállítások idején mindig célszerű az árakat összehasonlítani, mert könnyen előfordulhat, hogy az akciós termékek máshol, eredeti árukon is ugyanannyiba kerülnek, vagy esetleg olcsóbbak.

Az NGM szerint minden esetben érdemes megnézni, hogy a kereskedő által adott kuponok, leértékelések érdemi kedvezményt tartalmaznak-e.

De a számtalan, „csak ma és csak Önnek” típusú kedvezménnyel nemcsak a hagyományos boltokban lehet találkozni, hanem webáruházakban is. A téves döntések megelőzése érdekében nem árt tudni, mire szükséges odafigyelni online vásárlás esetén, hogyan szűrhetőek ki előzetesen akár a csaló, megtévesztő webshopok is.

Hasznos tippek a Black Friday idejére

Felhívták a figyelmet arra is, hogy online vásárlás előtt először javasolt a „Kapcsolat” menüpontra kattintani, innen ugyanis ki kell derülnie, hogy hazai webáruházról van-e szó. Külföldi webáruházból történő vásárlás esetén probléma felmerülésekor a fogyasztói jogok érvényesítése számottevően nehezebb lehet. Azt is célszerű figyelembe venni, hogy egy tengerentúli vagy távol-keleti rendelés esetén nem biztos, hogy a megrendelt termék megérkezik a szükséges időre. Feltétlenül kerülendőek az olyan webshopok, amelyek honlapján nem szerepel cégnév, vagy elérhetőségi adat. A jogsértést elkövető e-kereskedőkről a https://jogsertowebaruhazak.kormany.hu/ oldalon lehet tájékozódni, de érdemes a fogyasztói kommenteket is elolvasni a vásárlást megelőzően.