Czomba Sándor: Magyar Péter állításai nem fedik a valóságot

Azt az említett írás is elismeri, hogy az idei évben 10 százalék körüli reálbér-növekedés várható, ami szöges ellentétben áll a cikk általános hangvételével. Ugyanakkor szerinte egyértelműen alátámasztja, hogy van alapja az előttünk álló időszak pozitív várakozásainak.

„Hozzáteszem: a munkaerőpiacon változatlanul élénk munkaerő-kereslet és az ezzel összefüggő munkaerőhiány figyelhető meg, ami egyértelműen felfelé nyomja a béreket, ez is hozzájárulhat a bérnövekedést jelző várakozások megvalósulásához” – nyomatékosította Czomba.

Magyar Péter állításai elferdítik a valóságot

Reagált Magyar Péter mai Facebook-bejegyzésére is, amely szerinte nem fedi fel a valóság minden szeletét, miután a minimálbéradatok kontextus nélküli összehasonlítása elferdíti a valóságot. Hazánkban ugyanis – Romániával ellentétben – van garantált bérminimum, ami sokkal több embert érint. Romániában a minimálbérrel rendelkezők száma mintegy 800 ezer főt tesz ki, azaz a foglalkoztatottak 15 százalékát, miközben a román foglalkoztatási ráta nagyságrendekkel elmarad a magyartól: míg 2023-ban a 15–64-es korosztályban náluk 63,1 százalék volt, addig nálunk ez a mutató 74,8 százalék.

Ezzel szemben Magyarországon mindössze 4,6 százaléknyi a minimálbérért foglalkoztatottak aránya – sokkal többen keresik meg tehát a garantált bérminimum összegét.

Az államtitkár úgy véli, a román minimálbér ráadásul torzított is, hiszen Romániában 2018-tól kezdve a munkavállalói terhek mellett munkáltatói adók és járulékok nagy részét is beszámítják a bruttó keresetbe. Magyarországon – Európában egyedülálló módon – ugyanakkor kétlépcsős a legkisebb keresetek összege. Egyebek között arra is rámutatott, hogy az uniós országokban nem létezik a magyar garantált bérminimum rendszeréhez hasonló, ezért az összehasonlítást megfelelő módszertan alkalmazásával érdemes megtenni, így a minimálbér mellett a garantált bérminimumot is szükséges figyelembe venni.