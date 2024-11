Debrecen a légi áruszállítás térképére is felkerült – landolt az első menetrend szerinti cargojárat

Közel 30 tonna e-kereskedelmi áru érkezett Kínából, Georgián keresztül a Debrecen Nemzetközi Repülőtérre egy Boeing–757 fedélzetén – derül ki a repülőtér közleményéből, mely szerint a járat jövő héttől menetrend szerint hetente négy alkalommal közlekedik a két célállomás között.

Leszállt az első menetrend szerinti teherszállító repülő Debrecenben / Fotó: Csobán Sándor

A Debrecen Nemzetközi Repülőtér élére szeptemberben neveztek ki új menedzsmentet a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából. A repülőtér új ügyvezetője, Györke Ernő vezetésével átfogó fejlesztés kezdődött, hogy az mielőbb a térség logisztikai központjává válhasson. Ennek köszönhetően

a cargoszállításhoz szükséges engedélyek mindegyikét beszerezték, és végrehajtották a szükséges infrastrukturális fejlesztéseket is.

Az új vezetés nemcsak az áruszállítás lehetőségének megteremtését tűzte célul, de a 2019-es utasforgalom elérését is. A fejlesztési koncepciónak tehát ez a két pillére, így a korábbi, sikeresen működő járatok mellett új légitársaságokkal együttműködve új járatok is indulhatnak.

A repülőtér menedzsmentje több légitársasággal és áruszállítási partnerrel is tárgyal mind a személy-, mind az áruforgalom erősítéséről. A Kínából érkező cargojárattal pedig a repülőtér a légi teherszállítás térképére is felkerül, miközben a légi szállítmányozás a megnövekedett áruforgalom és a gyors kifutású termékgörbék miatt egyre nagyobb szerepet tölt be a nemzetközi árufuvarozásban. A közlemény szerint a Debrecen Nemzetközi Repülőtér bízik benne, hogy további új járatokról számolhat be, és akár napi szinten érkezhetnek teherszállító repülők.