EgészségAblak: az alkalmazás, ami bevált a magyar egészségügyben

A magyarok fele szerint az állami egészségügyi ellátásban az időpontfoglaláson kellene a leginkább javítani. Sokan azért választják inkább a magánellátást, mert oda gyorsabb és könnyebb időpontot foglalni. Ezért is döntött a kormány arról, hogy a járóbeteg-szakellátásban az EgészségAblak nevű alkalmazásban bevezetik az időpontfoglaló rendszert – mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az 5. Digital Health Summiton.

Népszerű az EgészségAblak / Fotó: Digital Health Kommunikáció

Jelenleg országszerte 134 rendelőben 3543 szakrendelésre van szabad időpont, az idei évre összesen 280 ezer, jövő február végéig pedig 902 ezer a szabad időpontok száma. Az applikációban a beteg minden egészségügyi adata, korábbi lelete, zárójelentése hozzáférhető, a „tb-lámpa” funkció segítségével pedig a felhasználók ellenőrizhetik, rendelkeznek-e teljes értékű egészségbiztosítással.

Az alkalmazást eddig csaknem 3,5 millióan töltötték le, és az adatok alapján 2,9 millió felhasználó már be is jelentkezett. Az EgészségAblak az orvosokat és a szakdolgozókat is tehermentesíti, mert nem nekik vagy a szakdolgozóknak kell megtalálniuk a betegnek alkalmas időpontot. Az app komoly adatbázist eredményez.

A magyar egészségügyi adatvagyon így lehetőséget nyújt olyan folyamatokra, amelyek alapjaiban változtathatják meg az ellátás minőségét és a betegek gyógyulási esélyeit. Több fontos adatbázis működik itthon, az egyik legjelentősebb a NEAK adatbázisa, de fontos a KSH és az EESZT rendszere is.

Ezeknek köszönhetően összevethetővé váltak a különböző terápiás megközelítések hatékonyságai – például vércukorcsökkentő készítmények esetében –, de már a koronavírus-járvány alatt mérni lehetett az öt vakcina egymáshoz képesti hatásosságát is – hívta fel a figyelmet az MSD adatkutatási csapatát vezető dr. Kiss Zoltán.

Ennek köszönhetően megítélhetővé váltak a magyar terápiás eredmények nemzetközi viszonylatban is.

A mesterséges intelligencia (MI), amelynek felhasználásában az MSD élen jár, a közeljövőben óriási hatással lehet a gyógyszeriparra és a tágabb értelemben vett egészségügyi ágazatra, mivel hozzáférhetővé váltak ezek az adathalmazok, és elkezdett kialakulni az állami és versenyszférabeli szereplők együttműködése.