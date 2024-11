A magyar Suzuki-vezér szerint megbicsaklott az elektromos átállás, kritikus idők jönnek

A magyar Bosch-vezér elárulta, miért nem veszik az elektromos autókat

Szászi István emlékeztetett arra az örök érvényű megállapításra, hogy „ha Németország autóipara prüszköl, a magyar ipar megfázik”. A Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban a Világgazdaságnak adott interjúban többek között arról is beszélt, hogy a piacokhoz hasonlóan az emberek is elbizonytalanodtak, ezért nem veszik az elektromos autókat, miközben a kínaiak kitanulták a szakmát, de hazánk továbbra is Európa Szilícium-völgyének számít az ágazatban. A cégvezető úgy fogalmazott, bárkivel bármikor szívesen folytat szakmai vitát az automatizálás és a mesterséges intelligencia előnyeiről.