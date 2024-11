Az erdősítés támogatott, de a klímával és a makkgyűjtőkkel is küzdenek a facsemete-termelők

A csemetések számára a szezon egyébként akkor kezdődik, amikor a lomb lehull, és addig tart, amíg újra ki nem hajtanak a fák. Ez korábban biztonságosan október végi, november eleji kezdést takart, ami mostanában már nem igaz: idén is október utolsó napjaiban még 18 fok körüli hőmérséklet volt, nem volt fagy, nem hullik le a csemetéről a levél. Ha ilyenkor emelik ki a földből a csemetét, és teszik be a vermelőbe, akkor jó eséllyel romlik a minősége. Ráadásul hamarabb is tavaszodik, így a szezon rövidebb is lett az utóbbi években. Farkas Pál szerint

ezért próbálják előtérbe helyezni a burkolt gyökerű, konténeres csemetét, mert azt szeptember elsejétől egészen májusig lehet ültetni.

A csemeteszezonnal az is probléma, hogy ősszel az erdészek nem a csemetével és a makkal vannak elfoglalva, hanem a vadászat biztosításával, ami nem is meglepő, mert több bevételt hoz számukra, mint a csemete vagy a makk.

A 2022/2023-as szezon csemetetermelési adataiból egyébként az derül ki, hogy ekkor 196,4 millió, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által ellenőrzött facsemete került a piacra, amelyek közül 139,1 millió egyéves volt. A legnagyobb számban nevelt fafajok közül a

különböző tölgyekből 63,7 millió,

akácokból 35,4 millió, míg

nyárfélékből 23,9 millió került piacra.

A csemetekerteket az időjárás éppen úgy sújtotta, mint a szabadföldön termelő bármely más agrárágazatot, így 2022 után az idei év is meglehetősen gyengére sikeredett. Az ügyvezető szerint már nem lehet öntözés nélkül termelni ebben az ágazatban sem, de sajnos sok olyan tagjuk van, akik nem tudják megoldani a mesterséges vízpótlást.