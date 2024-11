Folytatódik a szolnoki beruházás – új műszaki tartalommal újraindul a Riverstone Hotel építése

2022 telén, az alapkő lerakásakor a jelen lévők biztosak voltak abban, hogy a létesítmény jelentősen hozzájárul majd a város konferencia, termál és egészségturizmusának fejlődéséhez – írja a Szoljon.hu.

Akkor elhangzott, hogy a hotel egyedülálló lesz, „zölden” működik majd, és sok más egyéb mellett az is, hogy nemzetközi sportversenyeknek is otthont ad majd.

Hamar jött a fordulat

Hamarosan felfüggesztették az építkezést, mert a projekt 15 milliárdos büdzséjéhez a Magyar Turisztikai Ügynökség 4 milliárddal járult voln hozzá, de ebből az összegből 1,8 milliárdot visszavontak.

Ezzel kapcsolatosan a kialakítandó szobaegységek számán és az ahhoz kapcsolódó konferencia- és egyéb szolgáltatások szükséges kapacitásán, valamint azok épületszerkezeten belül történő fizikai el- és áthelyezésének lehetőségeit vizsgáljuk, áttervezésüket megkezdtük

– mondta a szoljon.hu-nak Szomjas. Az áttervezés célja az is, hogy egyéb funkciókkal tölthessük meg a kialakuló szabad területeket. A szálloda besorolása továbbra is négycsillagos superior marad, viszont a legelső tervekhez képest eltérő műszaki tartalommal épülhet meg. Emellet az építési engedély módosítását is kértük, lehetővé téve, hogy akár lakásokat is kialakíthassunk az egységben.

Összességében a 2025 végére tervezett átadás a kivitelezés megcsúszása esetén kitolódhat, de mivel ennek jelentős többletköltsége lenne, ezért a beruházó nem érdekelt a határidők meghosszabbításában – magyarázta Szomjas Péter.