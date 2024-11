Halottak napja: árat emeltek a krizantémtermesztők

Borzasztó időjárási körülmények nehezítették az idén a krizantémtermesztők dolgát – mondta a Világgazdaság érdeklődésére Kővári András, a Kővári Krizantém Kft. ügyvezetője. Júniusban és júliusban a szükséges 255 watt helyett júniusban és júliusban 600-700 watt besugárzás érkezett, ezért a virág erős árnyékolására volt szükség, ami persze többletköltség a kertészek számára. A nagy meleg és az intenzív fény hatására a krizantém nem tudott elegendő mennyiségű vizet felvenni, ezért rengeteg növény kiégett.

A legnépszerűbb temetői virág továbbra is a krizantém / Fotó: Bús Csaba

A piaci helyzetet a nagy kereslet jellemezte, ami a nyári bizonytalanságból is adódott. A sok fény és a magas hőmérséklet ugyanis a nyár végén is jellemző volt, ami „becsapta” növényeket, ezért később indult a bimbóképződés. Mivel a szeptember is erősen napsütéses volt, a bimbóképződés lelassult, és akkor mindenki kétségbe volt esve, hogy így hogy fog kinyílni a krizantém, és senki nem merte bevállalni a kereskedők felé konkrét szálmennyiséget – magyarázta Kővári. Ez a helyzet eredményezte a hiányt, ami mostanra gyakorlatilag megszűnt, hiszen már kinyíltak a virágok és mindenki értékesíteni is tudta a krizantémot a kereskedők. A napokban már csak az az utolsó 15 százalék kerül a piacra, amit a végfelhasználóknak közvetlenül értékesítenek.

Költségoldalon a növényvédőszer- és műtrágyaárak további emelkedése érintette kellemetlenül a termelőket, sokan vissza is fogták ezek vásárlását. A virágtermesztők helyzetét helyzetét nehezíti, hogy azokat a jó hatóanyagokat, amelyekkel meg tudták gyógyítani a krizantémokat, az Európai Unió kivonta a forgalomból. Jó hír viszont, hogy létezik egy szer, amelynek hatóanyagát az indiai neemfa kérgéből, termésének héjából nyerik, és biológiai rovarölőként hatásos a krizantémoknál, az egyéb kiskerti zöldségeknél, illetve gyümölcsöknél is. Az ezzel való permetezéskor ugyanis bejut rovarba, amelyik ettől egy állandó „jóllakottságot”, és befejezi a táplálkozást.

Tavaly a krizantémtermelőknek nem sikerült a költségnövekedéseiket érvényesíteni, idén viszont feljebb tornászták áraikat:

egy éve ilyenkor a szigetszentmiklósi Flora Hungaria Nagybani Virágpiacon 500 forintot kértek az első osztályú krizantémért – igaz, volt 450 forintos, „akciós” ár is – most pedig ez a hiány miatt felment 550 forintra, de volt olyan, aki 600 forintért kínálta a virágot. Ezt az árat a kereskedők meg is adták.