Indul a vásárlási láz – ezekre érdemes figyelni az ünnepi roham alatt

Előnyei és veszélyei is vannak az online vásárlásnak: egyértelmű előny, hogy a határtalan választék a nap 24 órájában elérhető, nem kell alkalmazkodni a nyitvatartási időhöz. Emellett sorba sem kell állni, ma már sok átvételi mód közül választhatunk. Ám

mindenképpen érdemes mielőbb megrendelni a vágyott termékeket, mert a szállítási-beszerzési idők megnyúlhatnak az ünnepek előtt.

A vásárlás öröme / Fotó: Shutterstock

A NAV azt tanácsolja, hogy a lakosság csak megbízható, ismert online áruházakból rendeljen, a túlságosan alacsony áron világmárkákat kínáló weboldalak nagy valószínűséggel hamis termékeket értékesítenek. Arra is kitérnek, hogy a vásárlási visszaigazolást ajánlott elmenteni, és az online, illetve az áruhoz kapcsolódó bizonylatot is mindig érdemes megőrizni.

Hozzáteszik, a hamis termékek nemcsak a jogtulajdonosnak károsak, hanem ellenőrizetlenek is, szélsőséges esetben akár veszélyesek is lehetnek.

Az viszont tévedés, hogy a vámeljárás miatt késik a csomag kézbesítése, ez ugyanis elektronikus folyamat, ami mindössze egy percet vesz igénybe.

Impulzusvásárlás helyett felkészülés

Sokat spórolhatunk, ha előre bevásárlólistát készítünk, és nem az üzletben

megvesszük, ami majd megtetszik.

Emellett érdemes előre felkészülni, és ár-összehasonlító oldalakon tájékozódni az adott termék áráról. Persze az sem árt, ha előre végiggondoljuk, hogy miből gazdálkodunk, reális képünk van arról, hogy mennyit költhetünk. Sommer Ádám, a Praktiker Marketing és Online Szolgáltatások Igazgatója szerint így elkerülhetjük a stresszt, és nem kell szembesülnünk a hónap végére túlságosan kiürült zsebekkel sem.

Fontos tudni, hogy általában már nem egynapos akciókkal várják az üzletek a vásárlókat, „Black Friday” ma már sokkal inkább egy egész hónapra nyúlik, így tehát kapkodni sem kell.

A boltba járás előnye

Kétségtelen, hogy sok előnye van az internetes vásárlásnak, de egyvalamiben sohasem tudja felvenni a versenyt az offline, azaz a hagyományos boltba járással:

a szakértő eladók ugyanis segítenek, és válaszolnak a vásárló kérdéseire.

Azaz: amíg az interneten pontosan összehasonlíthatók az árak, és esetleg termékteszteket is lehet találni, addig egy szaküzletben egy képzett eladóval lehet egyeztetni egy-egy termék előnyeit, tudását. Az áruházi vásárlás másik előnye, hogy a kiválasztott árut azonnal kézbe vehetjük, és a saját szemünkkel láthatjuk.