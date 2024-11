Jó takarítót keres? Elmondjuk, mennyit kell fizetnie, hogy tényleg tiszta legyen az otthona

A takarítók legjobb marketingje a szájhagyomány, az ismerősök ajánlása a legjobb referencia. Első körben a közösségi oldalakon szokott érdeklődni, aki takarító keres, jellemzően a kisgyerekes anyák, vagy azok a családok, ahol nagy a ház, és nem győzik a munkát. Takarító vállalkozásokat inkább a lakáskiadással foglalkozók bíznak meg, mert drágább a szolgáltatás, mint egy magánvállalkozóé. Sokan keresnek háztartási segítséget és egyre többen vállalnak takarítási munkát, – hagyományosan nők – fő-és mellékállásban is.

Ha takarítót keres, a közösségi oldalakon gyorsan kap jó ajánlásokat/Fotó: Shutterstock

Takarítót keres? Adja el jól magát!

A takarítás keresletérzékeny piac, a nagyvárosokban vagy idegenforgalmilag kiemelt helyeken, mint a Balatonnál jóval drágább, mint egy kisebb településen. Vannak szezonális hatások is, aki alkalmi nagytakarítást kér a karácsonyi vagy húsvéti időszakban, többet fog fizetni, mint nyáron, vagy akkor, ha rendszeresen foglalkoztatna valakit. Persze az is előfordul, hogy a takarító az első találkozáskor felméri a család körülményeit, és ha kisebb gyerekek, háziállatok és láthatóan jelentős káosz és kosz van a házban, többet fog kérni, mint ott, ahol nem kell megszakadnia.

Akkor is többet kérnek, ahol nagyon vigyázni kell az értékes, drága bútorokra, szőnyegekre, műtárgyakra. A Világgazdaság kérdésére név nélkül nyilatkozó takarítók vegyes tapasztalatokról számoltak be. Jellemzően azt a megrendelőt preferálják, akik bizalommal fordulnak feléjük, nem ellenőrzik öt percenként őket, világosan kommunikálnak, és nem kapnak a szívükhöz, ha tartanak 5 perc kávészünetet. Vannak a számonkérő, ellenőrző típusú megrendelők, akik soha semmivel nem elégedettek, folyamatosan egyre többet várnak el a takarítótól, ugyanazért a pénzért. Általában ezektől a családoktól meg szoktak válni, mert ahogy az egyik takarító fogalmazott: takarító vagyok, nem cseléd, minőségi munkát teszek le, elvárom a normális bánásmódot.

Mennyibe kerül egy takarító?

Más a tarifája az állandó, rendszeres, heti általános takarításnak, más egy nagytakarításnak, és vannak az extrák, amikor egy lelakott lakást kell takarítani, vagy felújítás után a festők, más mesteremberek nyomait. Adódnak időszakos részfeladatok, amelyek nincsenek benne a heti takarításban, ilyen az ablakpucolás, redőnymosás, könyvespolcok teljes portalanítása, a sütő zsírtalanítása – ezek mind felárasak, egyedi árak alapján mennek. A magántakarítók jellemzően óradíjban számolnak, a vállalkozóknál a négyzetméter alapú árajánlat is gyakori. Az interneten található közvetítő portálok adatai szerint az magánlakás takarításakor :

az általános óradíj kb. 2.000 - 5.000 Ft / óra,

a szokványos négyzetméter ár 100-200 Ft / nm.

Egy komplett takarítási munka ára kb. 15.000 - 60.000 Ft körül lehet. A Világgazdaság által megkérdezett takarítók 3000 forintos óradíjat mondtak, jellemzően hetente, vagy kéthetente járnak a családokhoz. Ennél ritkább alkalmakra már nincsen kapacitásuk, a fix megrendelőiket szeretik. Egy átlagos lakás (50-60 m2) takarítása általában 4 óra, egy ház elvihet egy egész, nyolc órás műszakot is, ez napi 24-30 ezer forintos keresetet jelent.

Ki veszi a tisztítószert?

A tisztítószert és az eszközöket a megrendelő biztosítja, de vannak takarítók, akik befektetnek professzionális eszközökbe, gőztisztítót, takarítógépet vagy kárpittisztítót is használnak, és azt viszik magukkal. Minden takarító más tisztítószerre esküszik, így azt az első találkozás során szokták egyeztetni. A takarításban általában egy kávé és üdítő fogyasztása benne van, de ez is meglehetősen egyedi, tartós együttműködés esetén sok esetben már családtagnak tekintik a takarítót, aki alkalmanként vagy bejárónői munkákat is elvégez.