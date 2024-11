A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) életében történt megújulással párhuzamosan a KAVOSZ Széchenyi Kártya Program Zrt. vezetői tisztségeiben is tisztújítás zajlott le. Az új tisztségviselők kinevezésével a társaság a jövőben is a szakmai felkészültségre és a vállalkozói közösség még hatékonyabb képviseletére helyezi a hangsúlyt. A KAVOSZ Zrt. továbbra is elkötelezett amellett, hogy Magyarország legnagyobb finanszírozási programja, a Széchenyi-kártya program stabilitást, kiszámíthatóságot és fejlődést biztosítson a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

Felállt a KAVOSZ új igazgatótanácsa is, megvannak Balog Ádám új munkatársai / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az MKIK október 30-i közgyűlésén korszakváltás történt. Az elnöki tisztséget a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nagy Elek vette át, aki programjában a vállalkozókra, a területi kamarákkal való szorosabb együttműködésre és a tudásalapú kamara létrehozására helyezte a hangsúlyt. Az MKIK-ban bekövetkezett változások eredményeként

a KAVOSZ Zrt. igazgatótanácsának és felügyelőbizottságának összetétele is megújult.

Az igazgatótanács új elnöke Balog Ádám, az MKIK alelnöke és nagyvállalati elnökségi tagja, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke lett. Az igazgatótanács új tagjai:

Pintér-Péntek Imre, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, az MKIK általános alelnöke,

dr. Kőkuti Attila, a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, az MKIK alelnöke.

A felügyelőbizottság új tagjai:

Dr. Beréti Zsolt, a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, az MKIK elnökségi tagja,

Pekó László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, az MKIK elnökségi tagja.

Az MKIK és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos szövetsége (VOSZ) 50-50 százalékban tulajdonosai a 2000-ben Demján Sándor örökös VOSZ-elnök által megálmodott vállalkozói hitelprogramot működtető KAVOSZ Zrt.-nek, így közösen gyakorolják jogaikat a társaság igazgatótanácsában és felügyelőbizottságában is. A VOSZ részéről delegált tisztségviselők személyében változás nem történt, a társaság vezérigazgatói pozícióját továbbra is Krisán László tölti be.