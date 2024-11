Kihűlt a kemence: a teljes leállás küszöbén az orosházi síküveggyár

Fokozatos leépülés

Ilyen körülmények között a cég árbevétele és eredményessége is drámaian romlott, a 2020-ban még 2,7 milliárd forintos nyereség a következő évben 509 millió forintra olvadt, majd 2022-ben 2, tavaly pedig 5,8 milliárd forintos veszteségbe fordult. Az árbevételadatokon szintén jól nyomon követhető a cég hanyatlása. Ahogyan a dolgozói létszámon is, az elbocsátások következtében ugyanis a 2022-es, 284 fős átlagos létszám a következő évre gyakorlatilag megfeleződött, 144-re, és azóta is legalább kéttucatnyival csökkent.

Az orosházi üveggyártás története több mint hatvanéves: 1963 novemberében indult az öblösüveggyártás, majd miután az élelmiszeripari igényeket kielégítő üvegek gyártása mellett az építőipar és járműipar ellátására is szükség volt, beindult a síküveggyártás is. Az orosházi iparági hagyományokra alapozva külföldi cégek is megjelentek: 1991 februárjában a Hunguard Float Magyar-Amerikai Kft. avatott új gyárat, zöldmezős beruházásként másfél év alatt 120 millió dolláros befektetésből készült el az induláskor 80 százalékban amerikai tulajdonú cég üzeme. Az üzem indulásakor az itt előállított üveg 80 százalékát exportálták, és ez az arány később sem változott jelentősen, sőt,

a hazai piac csak még jobban visszaszorult, hiszen tavaly a belföldi értékesítés csupán 7,57 százalékát tette ki az összesnek.

Az akkor már az anyacég luxemburgi leányvállalatának tulajdonába tartozó, orosházi Guardian 2016-ban kezdett nagyszabású fejlesztésbe, és három évvel később új gyártósort állított üzembe. A Beol akkori beszámolója szerint a 2021-es termelési év egy nagyberuházással kezdődött, tavasszal a 2004 óta működő kemence felújítását befejezték, és – a mostanival ellentétben – újraindult a termelés.