Kínai segítséggel lenne a digitális forradalom nyertese Magyarország

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, hivatalos kínai látogatása keretében, több olyan vezető kínai vállalat képviselőjével is találkozott, amelyek meghatározó szereplők a mesterséges intelligencia, digitalizáció, akkumulátor-technológia és az intelligens határátkelési megoldások terén – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénteki közleményéből.

Nagy Márton fontos partnerekkel tárgyalt kínai látogatása során / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A tárcavezető látogatásai kapcsán kiemelte, hogy 2024 fontos év a kínai-magyar kapcsolatokban, ugyanis idén ünnepeljük a két ország közötti diplomáciai kapcsolatfelvétel 75. évfordulóját. A Kína és Magyarország közötti hosszú távú stratégiai együttműködés az elmúlt évtizedben egyre intenzívebbé vált, a magyar–kínai kapcsolatok folyamatosan mélyülnek.

A magyar–kínai kapcsolatok nemcsak gazdasági, hanem technológiai és kulturális téren is kulcsfontosságúak, és mindkét ország számára stratégiai előnyt jelentenek. Fontos, hogy ezt a partnerséget tovább mélyítsük és új együttműködési lehetőségeket tárjunk fel

– jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter.

A tárca közleménye emlékeztetett, hogy hazánk a kínai befektetők első számú célpontjává vált Kelet-Közép-Európában, a kínai vállalatok tavaly több mint 7,6 milliárd euró befektetésére vállaltak kötelezettséget. Magyarország számára a kínai beruházások kiemelt jelentőséggel bírnak, különösen a járműipar, logisztika és a csúcstechnológiai szektorokban, hiszen Kína mára, a működőtőke-állomány tekintetében, a hatodik legjelentősebb befektető az országban.

Hamarosan elkészülnek a kínai gigaberuházások

A közeljövőben folyamatosan bekapcsolódnak majd a nemzetgazdaság teljesítményébe az olyan jelentős kínai gigaberuházások is, mint például

a CATL

és a SEMCORP high-tech akkumulátor gyárai,

vagy a BYD, amely Európában elsőként hazánkban kezdi meg elektromos autóinak gyártását.

Ezen beruházások új lendületet képesek adni a magyar gazdaságnak és érdemben hozzájárulhatnak, hogy 2025-ben a magyar gazdaság 3 százalék fölötti növekedést érjen el.

Nagy Márton látogatást tett a Huawei központjában, amely a mesterséges intelligencia alkalmazási lehetőségeit mutatta be, és a Futian Digitális Átalakulási Központban, amely az okosváros megoldások és a mesterséges intelligencia integrálásával járul hozzá Kína digitális átalakulásához. Emellett a CATL, a Brunp és a Sunwoda vállalatok innovatív akkumulátorfejlesztési és újrahasznosítási technológiáit is megtekintette, amelyek mintául

szolgálhatnak hazánk számára is a fenntartható ipari megoldások bevezetésében. Ellátogatott továbbá a ZTE központjaiba, ahol a legújabb digitális megoldásokba kapott betekintést.