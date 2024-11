Különleges park nyílt Debrecenben: ez nem a multiké

A multinacionális vállalatokkal azonos feltételek mellett építkezhetnek a magyar cégek az ország első KKV-parkjában Debrecenben – közölte Papp László polgármester annak kapcsán, hogy befejezéséhez közeledik az összességében 15,3 milliárd forintból megvalósuló park első üteme.

Különleges park nyíl Debrecenben: ez nem a multiké Fotó: Czeglédi Zsolt

A bejáráson résztvevő Szabados Richárd NGM államtitkár szerint a debreceni KKV-parkhoz hasonló gazdasági gócpontoknak komoly szerepük lehet abban, hogy jövőre realitás legyen a minimum 3 százalékos gazdasági növekedés.

A polgármester emlékeztettet, sokszor elhangzik kritikaként, hogy a kedvezményeket csak a multik kapják. Erre cáfol rá a KKV-park, amiről három éve kezdtek el gondolkodni. A cél az volt, hogy a magyar vállalkozásokat fizikailag is a multik közelébe telepítsék, fejlesztéseikhez pedig azokhoz hasonló feltételeket biztosítsanak. Az elképzelés annyira sikeresnek bizonyult, hogy a felajánlott lehetőséget a honi cégek 24 óra alatt nemcsak, hogy lejegyezték, de túl is jegyezték, így már a KKV park második, illetve harmadik ütemének a fejlesztése is tervben van.

A 14 hektáros parkot a Déli Gazdasági Övezetben hozták létre, azon nagyvállalatok tőszomszédságában, amelyeknek esetlegesen beszállítói lehetnek.

A fejlesztés első ütemében az infrastruktúra kiépítéséhez az állam kétmilliárd forint támogatással járult hozz, a beköltöző 16 cég pedig, összességében 13,5 milliárd forintos fejlesztéssel hozza létre a saját gyárát, üzemét, irodaházát, vagy éppen csarnokát. A parkban 11 termelő-, egy logisztika-, és négy ipari szolgáltató vállat kapott helyet, amelyek együttesen 256 munkahelyet teremtenek. Az egyik cég lakóövezetből jön, ami külön öröm, mert a vállalkozás ipari parkba településével megszűnik egy feszültségforrás a lakosság és az ipari szereplők között.

A debreceni KKV-park első beköltözője az Agro Szika Kft lesz. A cég egymilliárd forintos fejlesztéssel hozta létre épületkomplexumát, amiben iroda és lakatosműhely, illetve egy gépjármű vizsgáztató részleg is helyet kapott, s aminek használatba vételi engedélyezési eljárása már folytamban van. A fejlesztéshez kétszázmillió forintos GINOP támogatást nyertek.