Lecsapott a NAV: pár ezer forintért árultak Armani és Versace parfümöt Budapesten

Egy budapesti illatszerüzlet 1500 és 5000 forint között kínált eladásra illatszert. Az árukészletben olyan termékek is szerepeltek, melyek egyszerre több különböző márkajelzést is hordoztak: például a nyuszi logó mellett szerepelt a Xeroff, az Armani és a Versace védjegy is – írja a NAV a közleményében.

Lecsaptak a pénzügyőrök egy budapesti illatszerüzletre / Fotó: NAV

Az árukészletet a termékek jogtulajdonosainak képviselői is megvizsgálták, és megerősítették a járőrök gyanúját, mely szerint a

termékek egytől egyig silány minőségű hamisítványok.

Az ellenőrzéskor az üzlet tulajdonosa végig jelen volt, de amint gyülekezni kezdtek a felhők a feje felett, azt mondta, hogy az üzletből és a raktárból előkerült jogsértő termékek – melyeket egyértelműen eladásra kínáltak – nem tartoznak a vállalkozás árukészletéhez.

A pénzügyőrök 4691 darab jogsértő parfümöt foglaltak le, amelyek több mint 80 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. A pénzügyőrök iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indítottak eljárást.

A NAV kiemelt feladata, hogy kiszűrje a hamis termékeket a piacról, mert azok nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlókra nézve egészségi vagy minőségi kockázatot is jelenthetnek.