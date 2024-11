Lisztáremelés a láthatáron: januárban lépnek a malmok

Decemberben nem lesz lisztáremelés, januárban viszont ez elkerülhetetlenné válik – mondta a Világgazdaságnak Lakatos Zoltán, a gabonakereskedők, -feldolgozók és takarmánygyártók érdekeit képviselő Gabonaszövetség gabonafeldolgozói tagozatának elnöke, a Hajdú Gabona Zrt. elnök-vezérigazgatója. Mint hozzátette, mostanában mindig a lisztre hivatkoznak, mint az egyik legnagyobb mértékben dráguló termékre, ehhez azonban a malomiparnak nincs köze.

Januárban várható a következő lisztáremelés / Fotó: Kállai Márton

Júliusban 261 forint volt egy kiló búzafinomliszt KSH szerinti átlagára, ami a júniusi 178 forintos érték után sokkszerűen hathatott. Az októberig rendelkezésre álló fogyasztóiár-adatok szerint éppen a tizedik hónapban volt még egy érdemi árváltozás, akkor ugyanis 274 forintot, a szeptemberinél tíz forinttal többet mért a statisztikai hivatal. Szeptemberben a malomipari cégek nagy részének sikerült elfogadtatni egy szerény mértékű, öt százalék körüli átadásiár-emelést, ez látszódik az októberi adatban.

Kötelező akciózás után jött a lisztáremelés

A liszt nyári, nagymértékű áremelkedésének az oka az ársapka, illetve az azt követő kötelező akciózás kivezetése – magyarázta Lakatos. Mint mondta, a liszt zsákos átadási árai egy kilóra vetítve 2023 januárjában 235-240 forintot értek el, ez azonban azóta szinte lefeleződött, a 125 és 145 forint közötti szintre.

Az most már világos, hogy az idén termett, mintegy ötmillió tonna búzából körülbelül egymillió tonna lehet „csont nélkül” alkalmas arra, hogy lisztet lehessen belőle őrölni – mondta Lakatos. Erre viszont nem csak a malomipar, hanem az exportőrök, illetve a takarmányipar is bejelentkezett, mert utóbbinak is szüksége van a magasabb fehérjetartalmú terményre is.

Az árak ennek következtében emelkednek, és egy tonna étkezési búza ára lassan már a 90 ezer forintot közelíti

– tette hozzá. A malomipari cégeknek pedig be kell szállniuk a versenybe, hiszen nem maradhatnak őrlési alapanyag híján.

Ráadásul közben kiderült, hogy januárban jön a minimálbér-emelés, ami azt jelenti, hogy a nem minimálbéres dolgozók bérét is növelni kell. A cégvezető ezek miatt biztosra veszi, hogy január közepén-végén, árat kell malomiparnak, mert különben a cégek léte kerül veszélybe – nyomatékosította, hozzátéve, hogy az áremelés mértékének pedig legalább 10 százalékosnak kellene lennie.