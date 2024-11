Továbbra is a cégek dominálnak, de egyre több a lakossági ügyfél a lízingpiacon

Összességében jól alakult a magyarországi lízingpiac teljesítménye az idei harmadik negyedévben, hiszen több eszközosztály is növekedést mutatott a 2023-as év azonos időszakához képest Kőszegi László, a Magyar Lízingszövetség főtitkára szerint, aki azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy bár a személyautók és a kisteherautók tekintetében a szerződések száma és a kihelyezett összeg is növekedett, a forgalomba helyezések 2024 harmadik negyedévében visszaestek az egy évvel korábbi számokhoz képest – derül ki a szövetég szerdai közleményéből. Azonban a termelőeszközök esetében már vegyesebb a kép a főtitkár szerint.

A lízingpiacot továbbra is az autók hajtják / Fotó: Northfoto

Az adatokból kiderül, hogy az idei harmadik negyedévben a lízingpiac 684 milliárd forintnyi finanszírozást ért el, ami 7,85 százalékkal haladja meg a 2023 azonos negyedévében kimutatott összeget. A szerződések számában markáns növekedés volt tapasztalható: a 61 072 megkötött szerződés 218,6 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor volt. Kőszegi László elmondta azt is, hogy

a lízingportfólió éves szintű 6,1 százalékos növekedés után 2209 milliárd forintot tett ki, ám a szerződésszám 4 százalékkal, 313 113 darabra csökkent.

Az ügyfelek túlnyomó többsége, 83 százaléka új eszközökre kötött lízingszerződést.

A lízingpiacot továbbra is az autók hajtják

A főtitkár elmondta azt is, hogy az eszközkategóriákat tekintve továbbra is a személygépkocsik, kisteherautók és a motorkerékpárok állnak az élen, 404 milliárd forintnyi új finanszírozással a szeptemberben véget ért három hónapban, ami a lízingpiac nagyjából 60 százaléka.

A finanszírozott összeg 25 százalékkal nőtt tavalyhoz képest, és hasonló mértékben nőtt a megkötött szerződések száma is.

Idén a harmadik negyedév végéig 51 203 új szerződést kötöttek az ügyfelek ebben a szegmensben.

„A kategória látványos eredménye részben azzal magyarázható, hogy a személyautók esetében 7,3 százalékos volt a növekedés a forgalomba helyezések számában a tavalyi év első három negyedévéhez képest (bár a 3. negyedév enyhén visszaesett 2023 azonos időszakához képest), a kisteherautóknál pedig még ennél is markánsabb, 20 százalékos volt az emelkedés. Ezzel párhuzamosan a lízingpenetráció 30 százalék közelében volt, ami jóval magasabb, mint a 2023-as adat. Mindkét tényezőnél nagyon fontos szerepük volt a különféle finanszírozási akcióknak, amelyek több márkánál is jelen voltak a vizsgált időszakban, volt, ahol kamatmentes konstrukciót is kínáltak az ügyfeleknek” – magyarázta Kőszegi László.