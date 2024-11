Rendkívüli felújítás kezdődött az M0-son

Az M0-s autóút déli szektorán, Törökbálint térségében a 2-es és a 3-as kilométerszelvények között, az M5-ös autópálya irányába dilatációs szerkezet javítása miatt csak egy sávon lehet haladni – jelentette be csütörtökön a Magyar Közút. Kiemelték, hogy a soron kívüli javítási munkák 2024. november 21-én délelőtt kezdődtek el és várhatóan hétfőig be is fejezik a szakemberek.

Felújítás zajlik az M0-s autóúton / Fotó: Magyar Közút

Az M0-s autóút jelentős forgalma miatt nem csupán a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban, hanem napközben is jelentős torlódások várhatóak. Éppen emiatt a Magyar Közút a munkálatok idejére a közlekedők türelmét és megértését kéri, hozzátéve, hogy a felújítást az ő biztonságuk érdekében végzi.

A szakemberek arra biztatják a járművezetőket, hogy még indulás előtt tájékozódjanak a korlátozáshoz kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. korábban arról adott tájékoztatást, hogy az M0-stól Győr felé 80 kilométeren bővül kétszer három sávosra a sztráda 2029-re, ezenfelül oldalanként egy-egy intelligens leállósáv is lesz, amelyet forgalmi helyzettől függően nyitnak meg.