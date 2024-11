Minimálbér 2025: kulcsfontosságú tárgyalás következik napokon belül – ezen vitáznak most a cégek és a szakszervezetek

Magyarországon folyamatosan emelkednek a bérek, amihez nagyban hozzájárul, hogy 2010-hez képest több mint háromszorosára nőtt a minimálbér és a garantált minimálbér összege is. Míg 2010-ben 73 500 forint volt a minimálbér, addig múlt év decemberétől már 266 800 forint, a garantált bérminimum pedig 89 500 forintról 326 ezer forintra emelkedett, de a minimálbér 2025-ös emelésével a folyamat nem áll meg jövőre sem.

Ökölszabály szerint ma Magyarországon mintegy 750 ezer olyan munkavállalót tartanak nyilván aki garantált bérminimumot keres és másik 250 ezret, aki minimálbért kap. Vagyis papíron együttesen egymillió magyar dolgozó érintett, a hazai aktív foglalkoztatotti kör mintegy 20 százaléka.

Azt Palkovics Imre is megemlítette, hogy mindennek a kigazdálkodását segítheti, ha a munkaadói oldal adókedvezményt, például a szociális hozzájárulási adó (szocho) mérséklését eléri a kormányzatnál. De kiemelte, hogy mindez csak célzottan történhet, konkrétan megnevezve azokat az ágazatokat, amelyekben erre szükség van.

Éppen egy hét múlva tehát összeül a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF), amely a vonatkozó jogszabály szerint illetékes a bértárgyalásokat lefolytatni a munkavállalók képviselői, a munkáltatók és a kormányzat bevonásával. A kitűzött cél, hogy

2024. december közepéig megszülessen az egyezség

a minimálbér és a garantált bérminimum 2025-ös emeléséről. Ez tarthatónak tűnik abból, amit a MOSZ elnöke most mondott. Eszerint már a megállapodás tervezete is elkészült, azt már csak le kell ütni. Azonban jelenleg a magyar gazdaság állapotáról vitáznak a cégek az érdek-képviseletekkel. Utóbbiak azt állítják, hogy ezek során nem veszik figyelembe az általuk bemutatott adatokat, pedig azok forrása a jegybank vagy éppen az Eurostat. Ezért életre hívtak egy, a két oldal által összeállított szakértői csoportot, amely rögzíti a releváns és reális gazdasági képet. Ezt az elemzést fel is fogják használni a végső alkuban.