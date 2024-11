Mitől világszínvonalú a magyar gyógyszeripar teljesítménye?

A 25 tagvállalatot tömörítő Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (Magyosz) 2020 óta a Külgazdasági és Külügyminisztérium – így közvetve Magyarország Kormánya – stratégiai partnereként tevékenykedik. Rendszeresen bíznak meg tanácsadó cégeket azzal a feladattal, hogy foglalják össze az iparág megatrendjeit és tendenciáit, és elemezzék a magyar gyógyszeripar teljesítményét.

A gyógyszergyártás a jövőben is az egyik legfontosabb iparág marad

Az idei évben a Deloitte készítette el az átfogó tanulmányt, amely több területen is vizsgálta az ágazat eredményeit, nemzetgazdasági beágyazottságát. A tanulmány jelen piaci helyzetre vonatkozó legfontosabb állítása az, hogy a magyar gyógyszergyártás a magyar ipar stabil pillére, amelyre érdemes építeni. Számos globális tényező is alátámasztja ezt: például a számában megduplázódó, elöregedő népesség gyógyszerigénye, vagy a járványok kora, és az ezzel járó új kihívások.

A tanulmányt ismertető Drácz Dániel kiemelte: a gyógyszergyártás 2023-ban megközelítőleg 1700 milliárd forint árbevételt realizált – a szektor exportaránya a feldolgozóipari ágazatok közül kiemelkedő mértékű. A Magyosz-tagvállalatok bevételének 82 százaléka exportértékesítésből származik, a maradékot adja a belföldi piac. Ahogy az elnökség fogalmazott: az ország méretéből fakadóan a profitábilis gyártáshoz elengedhetetlen az export, ez még sokkal nagyobb országok esetében is igaz.

Míg lakosságszámban Magyarország csak a 96., a gyógyszeripari export abszolút értéke alapján a világranglista 20. helyén áll. Az egy lakosra jutó gyógyszerexportban a magyar gyógyszergyártás globális szinten a 12. helyen áll.

Magas az egy főre jutó hozzáadott érték

A gyógyszergyártás a feldolgozóipar által megtermelt bruttó hozzáadott érték kb. 7 százalékát adja, és az egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott értékben messze meghaladja a feldolgozóipari átlagot, 24,6 százalék a KSH adatai szerint. Az ágazat bruttó hozzáadott értékét tekintve nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően teljesít Magyarország – a hazai gyógyszergyártás teljesítménye messze meghaladja a környező országokét. A gyógyszergyártás bruttó hozzáadott értéke a kibocsátás szinte felét, 47 százalékát teszi ki, ezzel messze meghaladva a feldolgozóipari alágak teljesítményének átlagát, a 20 százalékot – hangzott el a prezentációban.

A gyógyszeripar kutatásorientált ágazat, a k+f-ráfordítások forrásmegoszlását tekintve a gyógyszergyártásban a saját források aránya jóval magasabb (mintegy 98 százalék), mind a nemzetgazdaság egészéhez (mintegy 53 százalék), mind a feldolgozóipari átlaghoz képest (mintegy 45 százalék).