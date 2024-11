Műtrágya: többet szórtak ki, kevesebbért

Az AKI korábbi adataiból kiderül, hogy a műtrágyaforgalom

az első negyedévben 73,

a másodikban 35,

a harmadikban pedig 90 százalékkal

nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Minőségi problémák

A jó minőségű termény nagy kincs, a piac ugyanis kettészakadt, és a korábbi évektől eltérő módon most jelentős, akár tonnánként 20-30 ezer forint is lehet a különbség az étkezési és a takarmányminőségű búza tonnánkénti ára között, persze az előbbi javára. Ez a piacon általános tapasztalat, mint ahogyan a kukorica esetében is megfigyelhető ez a polarizáció, ott azonban az egészséges és a toxinnal fertőzött tételek között húzódik a határvonal. Ezek a piaci szereplők információi, azonban a hivatalos statisztika egyelőre ennél kisebb különbséget mutat: az AKI legutóbbi, október végi állapotokat mutató jelentése szerint ugyanis az étkezési búza áfa és szállítási költség nélküli termelői ára 79,2 ezer forint per tonna volt (ami 8 százalékkal magasabb az egy évvel korábbihoz képest), míg a takarmánybúzáé 74,9 ezer forin per tonna (ez pedig 32 százalékkal haladta meg az egy évvel azelőttit).

A szakmabeliek szerint a minőségileg és a mennyiségileg is jó termés záloga a jó minőségű vetőmag és a technológia betartása is, viszont megfelelő vízellátás hiányában a növények nem tudják kihozni a bennük rejlő potenciált. A növekvő műtrágya-felhasználás pozitív hatásait gyengítheti, hogy az őszi búzavetésekben nem növekedett a felújítási arány, vagyis, bár a növekvő termőterület miatt több fémzárolt vetőmag került a földbe, de maradt a 30-35 százalékos szint.