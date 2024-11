Nagy kávéfőzőteszt: pár tízezerért is príma kávét főző gépet lehet találni

Hogy milyen a tökéletes kávé, arról mindenkinek megvan a maga véleménye, ezért sincsen konszenzus a tökéletes kávéfőző tekintetében. A Tudatos Vásárlók Egyesülete szakértőkkel járt utána, hogy a boltokban kapható népszerű termékek közül melyiknek mi az erőssége vagy éppen a gyengesége. Karácsonykor sokan vásárolnak tartós termékeket, akár műszaki felszereléseket a háztartásba, ilyen például a kávéfőző. Az ő választásukat igyekszik megkönnyíteni a teszt.

A karácsonyi előtti akciók idején sokan vásárolnak kávéfőzőt / Fotó: Shutterstock

Milyen kávéfőzőket teszteltek és mely szempontok szerint?

Az elkészült italok érzékszervi vizsgálaton is átestek, emellett számos más szempont alapján értékelték a gépeket, hogy segítsék az egyéni igények szerinti tudatos választást. A termékteszt során

16 márka – a Bialetti, DeLonghi, Domo, Gaggia, Jura, Krups, Melitta, Miele, Philips, Princess, Qilive, Russell Hobbs, Sage, Siemens, Silvercrest, Smeg – 93 kávéfőzőjét tesztelték laboratóriumban, nemzetközi együttműködés keretében.

Manuális – vagyis őrölt kávéval működő –, automata – vagyis beépített darálóval rendelkező – és kapszulás gépeket is vizsgáltak. Idén számos új tesztelési szempont is bekerült a korábbi évekből megszokottak mellé. Egyebek mellett az eszpresszófőzésen felül a kapucsínókészítést is értékelték azon készülékek esetében, melyek ilyen funkcióval is rendelkeztek. A használhatósági szempontok között vizsgálták, hogy mennyire kontrasztos a kijelző, és jól hallhatóak-e a figyelmeztető jelzések, hogy kiderüljön látás- vagy hallássérültek számára melyik lehet a legmegfelelőbb.

Ahol sok kávé fogy, és több felhasználója is van a gépnek, hasznos lehet, ha egy gombnyomással elérhetőek a saját kedvenc beállításaink. Van, amelyik termék már ilyet is tud, ezért pontozták a személyre szabhatóságot is, mint kényelmi faktort.

Néhány érdekesség a teszteredményekről

Érdekes eredmények születtek, íme ízelítőül néhány.

Ha gyakran előfordul, hogy egyszerre sok adag kávét kellene lefőzni, nem mindegy, milyen gyorsan készül el egy kávé. A tesztelt kávéfőzők esetében ez az érték normál eszpresszó esetében 12 mp és 67 mp között mozgott, míg erős eszpresszó esetében 11 mp és 81 mp között.

Amelyben kevés termék emelkedett ki, az a látás- vagy hallássérültek számára megfelelő kialakítás. E tekintetben 12 olyan terméket találtak, amely inkább kevésbé, de legalább valamennyire segíti a kávéfőző használatát kontrasztos kijelzővel, vagy jól hallható hangjelzésekkel. A tesztelt készülékek zajszintje 55 dB és 83 dB között mozgott.

A decibelek mellett az is fontos, hogy a hang minősége sem elhanyagolható szempont. Összesítésben szubjektív és objektív értékelés alapján a Siemens EQ300 TF305E04-t értékelték a legkevésbé kellemes hangúnak, rezgésűnek, míg a DeLonghi Nespresso Gran latissima EN 640-t és a Krups XP442C11 Virtuosót a legcsendesebbnek.

Mérték a készülékek energiafogyasztását egy és két csésze eszpresszó, valamint kapucsínó készítése közben, illetve stand by módban és az automatikus kikapcsolást követően is. Ez utóbbi jó esetben nulla, a legtöbb termék esetében azonban mérhető volt egy minimális fogyasztás ilyenkor is. Értéke 0,1 és 3,64 Wh között mozgott.

Egyes termékek már profil létrehozását is lehetővé teszik, vagyis elmenthetjük a kávéfőzőn a saját beállításainkat, s legközelebb egy gombnyomásra készíthetjük a kávét a saját preferenciáink szerint. A tesztelt termékek között 13 olyan gépet találtak, melyeknél kiválóan működött ez a funkció. DeLonghi, Krups, Philips, Melitta, Miele és Siemens kávéfőzők között keresgéljen, aki ilyet szeretne.

Milyen árakkal találkoztak a tesztelők?

A tesztelt kávéfőzők átlagára 23 000 és 691 000 Ft között mozgott a teszteredmény publikálásakor. Kávéfőzés szempontjából egyik termék sem bukott el a teszten. Inkább olyan szempontok miatt soroltak egyes készülékeket hátrébb, mint az energiafogyasztás, zajosság, használhatósági szempontok. Az eredmények alapján az látszik, hogy

nem kötelező több százezer forintot költenünk, ha reggel egy jó eszpresszóval vagy kapucsínóval szeretnénk indítani a napot. Összesítésben a legjobbak között DeLonghi, Jura, Melitta, Siemens és Krups kávéfőzőket is találtak, melyek között 35 000 forintos átlagárú termék is van.

A Tudatos Vásárlók részletes terméktesztjét az oldalukon találhatjuk, ahol külön-külön szűrhetünk minden vizsgált szempontra, valamint részletesen tájékozódhatunk egy-egy termék specifikációjáról is, hogy ne marketingüzenetek, hanem valós teljesítmény alapján tudjuk kiválasztani a számunkra legmegfelelőbb kávéfőzőt.