Nagy Márton: helyreállt a fogyasztás a negyedik negyedévben, jelentős a visszapattanás

A magyar gyógyszergyártás nem csupán az egyik legrégebbi hagyománnyal bíró iparág Magyarországon, de rendkívüli potenciállal is rendelkezik, nagy foglalkoztató, és a leginnovatívabb feldolgozóipari ágazat. Regionális összevetésben is kiváló eredményei vannak az ágazatnak, de bevételeinek nagy részét az exportból szerzi.

Greskovits Dávid, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (Magyosz) elnöke köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar gyógyszergyártás rendkívüli potenciállal rendelkezik, amelyre érdemes építeni, a régióban vezető szerepe van. Az ipar legjelentősebb szereplője, az ágazat különösen magas értéket állít elő, kutatásait, fejlesztéseit 98 százalékban saját erőből finanszírozza. Európai és magyar érdekeket is szolgáló európai gyógyszerreformra van szükség, és újra kell gondolni a hazai gyógyszer-finanszírozást, hogy a vállalatok növelni tudják kapacitásukat a régióban – közölte.

A keddi konferencián Nagy Márton bejelentette: azt kéri, járuljon hozzá az ágazat a növekedéshez, úgy fogalmazott: új szövetségre törekszünk a vállalkozói szektorral. „Két nehéz éven vagyunk túl, az idei évben a német gazdaság gyengélkedése és térvesztése okozza a nehézségeket. Ez gyűrűzött be a magyar gazdaságba, kicsi a belső piac, a gazdaságpolitikát nem lehet átállítani a belső piacra, ki vagyunk téve a külső konjunktúrának. A negyedik negyedévben 3-4 százalékos kiskereskedelmi bővülés adódhat, ez egy jelentős visszapattanás, és az iparban is lesz meglepetés. A gazdaság láthatóan kezd helyreállni, a fogyasztás, visszatért” – hangsúlyozta a miniszter. De az ipar negyedik negyedéves adataival kapcsolatban még óvatosságra intett.

Kijelentette, a jövő évre vonatkozó 3 százalékos növekedést mindenki reálisnak tartja, de ezért tenni kell. A belső helyreállás elindult, élénkül a kereslet. A legmasszívabb emelkedés a gyógyszer és illatszer ágazatban van. A költés megindult az autópiacon is, egyre nagyobb a szolgáltatások fogyasztása, és egyre magasabb a külföldi fogyasztás is, az e-kereskedelem tarolja a piacot. A német gazdaság gyengélkedése, recessziós állapota, az elektromos átállással kapcsolatos bizonytalanságok nem kedveznek az európai gazdaságnak. A magyar feldolgozóipar emiatt szenved, a termelés – ez elsősorban az export miatt – gyenge, optimizmusra nincsen ok. De Magyarország abban érdekelt, hogy a német gazdaságnak jól menjen, találják meg az útjukat, az inflációt visszaszorítottuk, a 3 százalékos növekedés reális, és 8-9 százalékos reálbér-növekedésre számít – ezzel zárta beszédét.