Nagy Márton Kínában: a mesterséges intelligencia nemcsak a nagyvállalatok számára előny, hanem a kkv-knak is

Nagy Márton beszédében arra is kitért, hogy Magyarország kormánya kiemelt figyelmet fordít a hazai szuper-számítástechnika (HPC) infrastruktúra-fejlesztésére. Ezen fejlesztések két lépcsőben valósulnak meg:

a 6,2 PetaFlops teljesítményű „Komondor” szuperszámitógép 2022 márciusában került átadásra Debrecenben, míg az „Emese” nevű szuperszámítógép fejlesztése közös banki és állami közreműködésben valósult meg.

Következő lépésként a kormány a közelmúltban döntött a legújabb, „Levente” nevű gép fejlesztéséről, amelynek kapacitása a Komondor négyszerese, és kvantumcsatlakozásra is képes lesz, ezzel is biztosítva a csúcstechnológia alkalmazását.

Kína, ahogyan sok más technológiában, a mesterséges intelligencia területén is jókora versenyelőnyt szerzett az elmúlt években Európával szemben, így Magyarország is hasznos tapasztalatokat tud gyűjteni onnan. Az együttműködés a két ország között kétszintű: a kormányzat és a vállalatok szintjén egyaránt megvalósuló együttműködések teszik lehetővé a minél szélesebb körű tudásmegosztást. Ezen tudás átadása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a kínai Kibertér Adminisztrációs Minisztérium is együttműködik.