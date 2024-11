Nemcsak a minimálbér, de a reálbérek is nőhetnek jövőre

Újabb lendületet adhat a bérfelzárkózásnak a 2025-ös minimálbér-megállapodás

Továbbra is rendkívül dinamikusan nőnek a fizetések Magyarországon, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint szeptemberben 12,9 százalékkal nőttek a bruttó átlagkeresetek, ami ugyan lassulás a korábbi hónapokhoz képest, ám így is jócskán meghaladja az év eleji várakozásokat. A bérfelzárkózás pedig szinte biztosan folytatódik jövőre is, ezt a munkaadók és a szakszervezetek által kötött hároméves bérmegállapodás is garantálja.