Nemcsak Orbán Viktor állítja: Londonban és Washingtonban is fényes jövőt jósolnak a magyar gazdaságnak

Az párizsi székhelyű OECD utoljára májusban publikálta Magyarországról szóló tanulmányát, amiben 2024-ben 2,1 százalékos, míg jövőre 2,8 százalékos GDP-növekedést jósolt az tavaly 0,9 százalékos recesszió után.

Londoni elemzők szerint a BMW és BYD tolhatja meg jövőre a növekedést

Jelenleg a legmagasabb növekedési várakozás, ami érvényben Magyarország esetében, azt Fitch Ratings tartja. Bár ezt érdemes fenntartásokkal kezelni, mert a harmadik negyedéves GDP-adatok előtt közölték, júniusban még úgy látták a londoni elemzők, hogy 2025-ben 3,9 százalékos infláció mellett 3,8 százalékra gyorsul a magyar gazdaság növekedési üteme.

A Fitch az optimizmusát arra alapozza az új termelési kapacitások lépnek be az autóiparban és az akkumulátoriparban, ami fellendíti az exportteljesítményt és vele együtt a növekedést.

A robusztus növekedési kilátásokat az elektromos jármű- és akkumulátorgyártó iparban megvalósuló nagy külföldi működőtőke-befektetések (FDI) támasztják alá, amelyek támogatják a hazai gazdaságot és hozzájárulnak az exportkapacitások növekedéséhez

– írták elemzésükben a londoni elemzők, akik azt várják, hogy a magánszektorban a beruházási tevékenység fokozatosan helyreáll, ellensúlyozva a közszféra alacsonyabb kiadásait, az uniós források beáramlása közepette. Ehhez érdemes hozzátenni, nemrégiben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter úgy számolt, hogy jövőre termelésbe bekapcsolódó ipari kapacitások, mint a BMW, a CATL vagy a BYD mintegy 0,5 százalékos plusz növekedést jelentenek a gazdaságnak, igaz, azt is hozzátette, hogy ennek nagyobb része csak 2026-ban fog realizálódni.

Három százalékos növekedést vár a Standard and Poor’s, de vannak kockázatok

A Standard and Poor's még októberben vizsgálta felül a magyar adósosztályzatot, tehát az egyik legfrissebb prognózissal bír, amelyben az idei várható reál-GDP növekedést 1,6 százalékra saccolta, ami 2025-ben 3,0 százalékra gyorsul. Amit azonban Londonban pozitívumként értékeltek, a New York-i székhelyű vállalat kockázatként azonosított. Szerintük a növekedési kilátások továbbra is bizonytalanok, Magyarországnak ugyanis a nyitott és kereskedelem-intenzív gazdasága érzékeny a külső fejleményekre, ideértve a hazánk legfontosabb kereskedelmi partnerének számító németországi növekedési teljesítményt, valamint a geopolitikai feszültségek esetleges tovagyűrűző hatásait.

Annál is inkább, mert továbbra is bizonytalanok az autóiparban irányuló befektetések kilátásai, amelyek kifejezetten érzékenyek az elektromos járművek iránti európai kereslet csökkenésére.

Ugyanakkor szerintük az EU közelmúltbeli döntése a kínai elektromos járművek importjára vonatkozó vámok kivetéséről felgyorsíthatja a közvetlen befektetéseket az európai autógyártó központokba, köztük Magyarországra is.