November végén rendezik meg az ország első közösségi szervezésű fintech-eseménysorozatát

Mely előadókra érdemes a leginkább figyelnünk?

Úgy illik, ha egy neves magyar és külföldi előadó is az olvasók figyelmében ajánlok: az egyik legizgalmasabb előadónak ígérkezik Neha Mehta, aki több, önmagában is nagy témával foglalkozik párhuzamosan. A pénzügyi rendszerek fenntarthatóságát és a pénztechnológia fejlődési irányait kutatja, illetve létrehozta a Femtech partners elnevezésű szervezetet, mely a szegmensben dolgozó nőkre fókuszál, a budapesti panelbeszélgetésén is ez a téma lesz a fókuszban. One stop – The untold story of Super Apps című, nemrég megjelent könyvének bemutatóján pedig a szuperappok térnyeréséről és a kereskedelmi-pénzügyi ökoszisztémákra gyakorolt hatásáról hallhatunk majd. Az esemény megnyitóján pedig Bán Dénes, a kockázati befektetések elismert nemzetközi szakértője tart előadást a magánbefektetések aktuális helyzetéről. Ő több mint húszéves tapasztalattal rendelkezik vagyonkezelői irodahálózatok kiépítésében és tanácsadásban Ázsiában, az EMEA-régióban, az Egyesült Királyságban és Észak-Amerikában, rá is érdemes figyelni.