Az ELTE vezetésével indul el egy nemzetközi oktatásfejlesztési program

Mintegy 250 ezer eurós támogatást kapott az Erasmus+ felsőoktatási együttműködési partnerségek programban megvalósuló, oktatási és módszertani fejlesztéseket célzó, 2026 végéig tartó REDINEST projektre az ELTE és még négy európai egyetem alkotta konzorcium – szmolt be a Világgazdaságnak az ELTE Informatikai kara.

A 2026 végéig futó oktatásfejlesztési program konzorciumban valósul meg / Fotó: ELTE

Miről szól az oktatási projekt?

A 2026. december 31-ig tartó, a REDINEST projekt részeként zajló – a Hallgató-vezérelt és kihívásalapú nemzetközi hatáslabor hálózat a transzformatív képességek és az inkluzív látásmód fejlesztésére (Student-powered and challenge-based impact lab network for the development of transformative competencies and inclusive mindset) című – projektet Hegyi Barbara egyetemi adjunktus, az ELTE IK innovációs és vállalkozási kurzusok koordinációjáért felelős oktatója vezeti. A munkában az ELTE Informatikai Kara mellett részt vesz a Bölcsészettudományi Kar is, a projektkonzorcium tagjai az Université de Rennes, az Universidad Politécnica de Madrid, a University of Belgrade és a University of Évora.

A kar arról számolt be, hogy valamennyi közreműködő elkötelezett amellett, hogy új módszerek felfedezésével és alkalmazásával a nemzetközi vállalkozási ismeretek oktatását új szintre emelje.

A kezdeményezés célja a jelenlegi tantervek kiegészítése szakterületeken átívelő, transzformatív kompetenciák és az inkluzív gondolkodásmód fejlesztésével, a partneregyetemekkel közösen létrehozandó hatáslaborok hálózatán megvalósuló oktatási és módszertani fejlesztésekkel.

Digitális transzformációhoz kapcsolódó projektjeik megvalósításában segítenék a diákokat

A kar tájékoztatása szerint a hallgatók felelős vállalkozói készségeinek fejlesztése segítheti őket a digitális transzformációhoz kapcsolódó fenntartható és inkluzív projektjeik megvalósításában, a partnerek pedig vállalati kapcsolataikkal, valamint a hallgatók bevonásával színesítik elméleti és gyakorlati innovációs eszköztárukat.

Az egyetemek egy olyan diszruptív hallgató műhely tervezése és létrehozása érdekében fognak össze, amely – ahogy fogalmaznak – lehetővé teszi a hallgatói projektekre épülő oktatást egyetemközi, interdiszciplináris megközelítéssel. A módszertani fejlesztést nemzetközi hallgatói együttműködésen alapuló kurzusok követik majd, és nyári egyetemet is szerveznek.