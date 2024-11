Optimizmus – a tulajdonosok legtöbbször túlárazzák ingatlanjaikat

Elsősorban a kisméretű, 30-40 négyzetméteres lakások iránt nőtt meg a kereslet az elmúlt hónapokban a X. és XVII. kerületek ingatlanpiacán, a problémát az okozza, hogy ezek a garzonok hiánycikknek számítanak most - hívta fel a figyelmet Kántor Istvánné, a Balla Ingatlan X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője.



Mindenki örül - költözik a család

Fotó: Shutterstock





Ha az árakat tekintjük, akkor leginkább az a változás figyelhető meg a két pesti kerületben, hogy

a panellakások árai emelkedésnek indultak, igaz, csak szerény mértékben.

Vélhetően ez is a kis lakások iránt megnövekedett keresletből következik - tette hozzá a szakértő.

Azt is jelezte, hogy eközben a túlárazott ingatlanok továbbra is meghatározóak az ingatlanpiacon, már csak azért is, mert, ha egy ingatlant a saját tulajdonosa áraz be, akkor a legtöbb esetben akár 10-20 százalékkal is felülértékeli. Azért szerencsésebb, ha az árazásban egy ingatlanközvetítő is közreműködik, mert így értékesítés is gyorsabban menne.

A szakértő egyébként azt is megjegyezte, hogy a túlárazott ingatlanoknál a folyamatos árcsökkentés - minden ellenkező hiedelemmel szemben - egyáltalán nem növeli a sikeres értékesítés esélyét. A panellakások és a jó helyen épült, jó állapotú sorházi lakások megfelelő árazás esetén 30-60 nap alatt vevőre találnak, viszont a családi házak értékesítési ideje hosszabb: 6 hónap vagy akár 1 év is lehet, illetve a nagy értékű ingatlanok esetében még hosszabb időt is igénybe vehet a vevő felkutatása.





Az alkuk is a túlárazottsághoz igazodnak:

a túlárazott, felújítást igénylő ingatlanok esetében akár a 10-15 százalékos is elérheti az alku mértéke, ugyanakkor az olyan keresett típusoknál, mint a panelek vagy a jó állapotú, 100-120 négyzetméteres családi házak, nincs lehetőség számottevő mértékű alkura.

Ami a hitelezést illeti, a szakértő szerint a vásárlások 20-25 százaléka valósult meg az idei évben hitelfelvétel segítségével. Jellemzően 15-70 millió forint közötti hitelösszeget vettek fel a vásárlók, és ennek nagyságában a jövőben sem várható jelentősebb változás - tette hozzá Kántor Istvánné, aki szerint az energiatakarékos lakásoknál megjelenő alacsony önerő feltételezhetően vonzóbbá teszi majd a hitelfelvételt, viszont azt egyelőre nem látni előre, hogy milyen mértékű növekedést eredményez ez a változás.