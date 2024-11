Rákapcsolt az ingatlanpiac – csúcson a kereslet, és az eladási kedv is felrobbant

Pest vármegye az élen

A vármegyei toplistát a kereslet növekedése alapján Pest és Tolna vezeti,

ahol az ingatlan.com szakemberei tavaly októberhez képest 41 és 31 százalékkal több érdeklődést mértek eladó lakóingatlanok iránt. A vármegyék többségében kétszámjegyű mértékben, 10-29 százalékkal nőtt a kereslet. Csupán Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun és Veszprém vármegyében volt 10 százalék alatti a keresletbővülés.



A hirdetők is cselekednek



Az érdeklődések látványos felfutása mellett a lakáspiac kínálati oldalán is jelentős bővülést következett be. „Októberben több mint 31,5 ezer lakóingatlant hirdettek meg eladásra a tulajdonosok és ingatlanközvetítők, ami 2,4 százalékos emelkedést mutat éves szinten. A kínálatbővülés mértékét jobban szemlélteti, hogy az év első tíz hónapjában több mint 70 ezer lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok. Hasonlóan erős eladási kedvre legutóbb 2020-ban volt példa az ingatlantulajdonosok körében” – fogalmazott az ingatlan.com szakembere. Balogh László szerint az eladási kedv növekedése két dolgot jelent: „Egyfelől a tulajdonosok élénkülő piacra számítanak, ahol nagyobb esély mutatkozik egy-egy ingatlan sikeres eladására. Másfelől az eladók egy része maga is vevőként lépne piacra, de ehhez legtöbbjüknek a saját lakását is el kell adnia, ezért hirdetik meg őket.” Mindkét jelenség a lakáspiaci élénkülés irányába mutat, ami 2025-ben pöröghet fel az ingatlan.com szakértője szerint.