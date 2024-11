Robotizáció hatása: elveszik vagy megtartják az emberek munkahelyét a gépek?

A FANUC-nál robotok szerelik össze a robotokat kicsi „legókból” / Fotó: Vémi Zoltán

Magyarországon tavaly 13 005 robot „dolgozott”. Honnan van ez az adat?

A már említett Nemzetközi Robotikai Szövetségtől, az IFR-től. Nyilvánosan elérhető számokról van szó, melyeket bárki kikereshet. Mi is az IFR-nek riportálunk, ez a szervezet a mértékadó a szakmában. Vannak persze, olyan esetek is, amikor egy robotot Németországban adnak el, ahol egy mérnöki iroda felkészíti továbbértékesítésre, és végül Magyarországon köt ki. Az mindenesetre megnyugtató, hogy a végső telepítés helyszínét is fel kell tüntetni, elméletileg tehát működik a rendszer.

Ugyanakkor azt is érdemes megjegyezni, hogy a robotokat illetően nincs olyan helyi jelentési kötelezettség, mint mondjuk az autóiparban, melyben nemcsak a márkát, hanem az eladott modellt is meg kell jelölni.

A legmodernebb gyárakat, üzemeket húzzák fel hazánkban a legkorszerűbb technológiákat alkalmazva. A jövőre nézve mit jelent, hogy immár ténylegesen hightech ország lettünk?

Hat évvel ezelőtt, 2018-ban Budapesten került megrendezésre az EuroSkills, a szakmák Európa-bajnoksága, melyen fiatal, 18–25 év közötti szakemberek – például autószerelők, fodrászok, informatikusok – mérték össze tudásukat. Ennek a versenynek a FANUC volt az egyik szponzora, és behoztuk az ipari robotikát. Már akkor láttuk, hogy sokan fogékonyak erre a témára, sőt a szándék és – mint később kiderült – a forrás is megvan a robotintegrációra. Manapság már elég könnyen tudnak pályázni hazai szakképzési centrumok, főiskolák, egyetemek laborfejlesztésre – sok robotot adtunk el különböző intézményeknek az elmúlt években, és egyébként is az a célunk, hogy a magyar oktatás szerves részévé váljunk. A kamarák és a minisztérium részéről is látjuk, tapasztaljuk az elszántságot a robotika iránt. Sokan dolgozunk azért, hogy ez sikertörténet legyen, és ne csak úgy nézzenek ránk, mint egy összeszerelő országra. Mert azt nem szabad elfelejteni, hogy partnereink olyan kutatás-fejlesztési tevékenységeket végeznek jelenleg Magyarországon, melyek komoly fejlesztői munkát igényelnek, semmi közük nincs az egyszerű összeszereléshez.