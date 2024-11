Végrehajtás: a kormány változtat a szabályokon

A kormány újabb lépéseket tesz a társadalom alacsonyabb jövedelmű és sérülékenyebb csoportjainak védelmében, ezúttal a végrehajtási szabályok módosításával. A tervezett intézkedés célja, hogy növelje a munkabérből vagy nyugdíjból történő letiltások esetén mentesített jövedelem összeghatárát, így biztosítva a megélhetéshez szükséges anyagi forrásokat az alacsonyabb jövedelműek számára – derült ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtöki közleményéből.

Újabb döntéssel könnyítené a megélhetést a kormány / Fotó: Székelyhidi Balázs

A tárca emlékeztetett, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a végrehajtás alól mentesített összeg 60 ezer forint, ami nem nyújt megfelelő fedezetet az adósok megélhetési költségeire. A kormány amiatt is kezdeményezi a törvény módosítását, hogy a minimálbér az elmúlt években folyamatosan emelkedett, ezáltal esedékessé vált a végrehajtás alól mentesített jövedelemrész ehhez igazodó megállapítása.

A kormány intézkedéseinek köszönhetően 2010 óta a jövedelmek bevonó módon növekedtek Magyarországon, vagyis az alsóbb társadalmi rétegek jövedelmei az átlagnál gyorsabb ütemben emelkedtek, így jelentősen javult a legalacsonyabb keresetűek jövedelmi helyzete. Ennek eredményeként több mint egymillióval csökkent azok száma, akik a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának vannak kitéve.

Védik a családokat és a megélhetést

Az alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok még hatékonyabb védelmében a kormány kezdeményezi a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítását. A kezdeményezés értelmében a jelenlegi, 60 ezer forintos mentesített összeghatárt a kormány a mindenkori nettó minimálbér 60 százalékára emelné, amely jelenleg 106 450 forint. A változtatást nemcsak a munkabérből, hanem a nyugdíjakból és más járandóságokból történő letiltások esetében is alkalmazni kívánja a kormány, valamint abban az esetben is, ha a végrehajtás pénzintézet által kezelt, természetes személyt megillető pénzösszegre irányul, ezzel átfogóbb védelmet nyújtva az adósok számára. Az új szabályozás egyik jelentős előnye, hogy a minimálbér jövőbeli emelkedése automatikusan magával vonja majd a mentesített jövedelemrész növekedését, ezáltal hosszabb távon is arányosan biztosítva a megélhetéshez szükséges fedezetet az érintettek számára.