Húsvéthétfőn meghökkentő dolog történt: nem az fizetett az áramért, aki vitte, hanem aki adta

Volt egy hatalmas, talán már szabályozói beavatkozásért kiáltó árnyoldala annak, hogy április 21-én – húsvéthétfőn – rekordalacsony szintű volt a magyarországi villamosenergia-rendszer (VER) terhelése. Ennek egyik elemeként ugyanis nagyon kicsi volt a kereslet az árampiacon, hiszen az ország addigra végzett a húsvéti előkészületek áramigényes részével, és a csökkenő ipari termelés sem az ünnep második napján akart trendet fordítani.

Az árampiac azt mutatja, hogy vagy túltoltuk a napenergiát, vagy elkéstünk valamivel / Fotó: NurPhoto via AFP

Húsvéti kalács helyett bukta az árampiacon

A kereslet tehát megcsappant, a nap viszont sütött hétágra. A napsütéses órákban egyre kevesebbért lehetett eladni az áramot a HUPX magyar áramtőzsdén. Az árak 10 és 17 óra között, vagyis hét órán át negatívak voltak. Ez azt jelenti, hogy az eladó nem kapott érte pénzt, még fizetnie is kellett, a vevő pedig a negatív ár nagyságának megfelelő kreditet kapott, ha áramot tudott átvenni. (Az órás kredit értékét az egész napi vásárlása átlagárának összegzésekor veszik figyelembe.) A kérdéses ár a VER egyensúlyáért felelős rendszerirányító, a Mavir nyilvános adatai szerint

mintegy egy órán át, 12-13 óra között mínusz 102 euró volt megawattóránként.

Ezt beszorozva az ebben az órában forgalmazott mennyiséggel, 378 ezer euró jön ki. Tehát az áram eladói egyedül ebben az órában együtt ennyit fizettek azért, hogy megszabaduljanak a terméküktől.

A naperőműves hátradőlhet

És ez csak a hab a tortán. Maga a torta az, hogy akármekkora is az áram piaci ára, a napenergia-termelők nagy része a kötelező áramátvételi rendszerben (KÁT) támogatott árat kap az áramáért. A nekik járó fix díjat – ez most megawattóránként nagyjából 30 és 50 euró között mozog – így is, úgy is ki kell fizetni. Ezt a fix díjat az ipari felhasználók fizetik meg a rendszerhasználati díjon (RHD) keresztül. (A lakosság RHD-jában a KÁT-költség nem jelenik meg a rezsicsökkentésnek köszönhetően, viszont emiatt még magasabb az ipari felhasználók által fizetett díj.)

Az egyre nagyobb naperőművi termeléssel növekvő rendszerhasználati díj rontja az azt fizető vállalkozások versenyképességét, közvetve az egész nemzetgazdaságét.